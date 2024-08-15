政院認北部電力不足 楊瓊瓔：還說不缺電？請賴總統向立院報告清楚

國民黨立委楊瓊瓔。（取自楊瓊瓔臉書）

2024/08/15 17:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院發言人陳世凱今天在行政院會後記者會坦承，北部現在電力不足，供需差距達200億度。國民黨立委楊瓊瓔表示，賴政府上任後，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等官員都說不缺電，甚至7月還在國會答詢說「確保到2030年前不缺電」，根本是政策反覆、欺騙全民大半年，請賴清德總統來立院國情報告時，向全民說清楚。

楊瓊瓔表示，200億度不是小數字，若北部缺電，不就是台灣缺電？現況就是政府捨棄便宜潔淨核電不用，但風、光電的發展速度跟不上電力成長需求，且以天然氣發電補足缺口的計畫都進度落後，電力才更顯左支右絀。

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楊瓊瓔質疑，行政院還點名台中市長盧秀燕並提及南電北送議題，明明所有能源規劃都是中央職權，非核家園、能源配比以及電力盤點都是中央一手包辦，現在卻喊話地方，很難不讓人聯想是要甩鍋地方政府。

楊瓊瓔主張，中央應針對現在的缺電議題，在新會期不管是賴總統來立法院國情報告或卓榮泰來專案報告的方式，向全民說明清楚，才是真正負責任。

楊瓊瓔也強調，政府不要只透過記者會話術治國，應面對並解決問題，過去一個會期她不斷呼籲「電力及國力」，正視用電未來的可能缺口以及再生能源及天然氣發電的發展進度是否太慢，還有電力排碳過高、台電財務嚴重虧損以及電網韌性不足等，但都還看不到政府有效作為。

楊瓊瓔舉例，「全國電力供需報告」評估加入AI用電後，預估未來五年的電力需求年均成長率2.5%、未來10年年均成長率2.8%，又稱AI用電在2028年會多增加200萬瓩，但用電量有無包括資料中心？資料中心政府規劃如何？民眾都沒有資訊。

楊瓊瓔據該報告指出，政府說2024年至2028年的夜間備用容量率約在8.1%至13.3%之間，到了2029年至2033年，夜間備用容量率就躍升到20.5%至23.9%之間，備用容量如何能「暴增」也無說明；還有2026年再生能源能要達成佔比20％，但據規劃，2025年再生能源占比才15％，結果隔年就要跳到20％，過去再生能源7年只增加5個百分點，那未來要如何達成加速？。

楊瓊瓔也提及，細看報告，從2027年起至2033年這7年中，共有高達1370萬瓩發電量的的新增天然氣電廠全數都是「空白」，不知其來源，這或許也是政府現在著急的原因，政府對能源政策不要再只是像慣老闆對民眾「畫餅」，應完整說明。

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