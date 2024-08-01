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電纜全面地下化 屏200縣道今拔除最後1根電桿

屏200縣道拆除最後一支電桿。（記者陳彥廷攝）

屏200縣道拆除最後一支電桿。（記者陳彥廷攝）

2024/08/01 16:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年小犬颱風橫掃恆春半島，連通恆春及滿州的電線桿倒了上百支，不僅阻礙交通，更造成屏東縣滿州鄉大停電，事後台電啟動屏200縣道電纜地下化作業，今天拔除最後一根電線桿，縣長周春米到場見證完工的一刻。

在小犬颱風之前，2016年時莫蘭蒂颱風亦曾重創屏東，當時滿州鄉1名老翁欲為家園善後時，不慎遭翻土機捲入成重傷，但因電桿幾乎全倒停電，連一般市內電話都打不通無法求援，當時地方就要求電纜地下化。

台電公司表示，小犬颱風的強勁風勢，讓迎風面的屏200線整排電桿傾倒，前總統蔡英文與縣長周春米勘災時，指示應提高該地區的穩定供電，後續先由縣府工務處完成代辦管路工程，自今年3月18日啟動辦理「滿州鄉200縣道桿線地下化工程」，今天拆除最後1支電桿後正式完工，一共拆除電桿302根，新設的地下電纜逾200公里，施工範圍由恆春東門到滿洲鄉消防隊前達10公里。

這次凱米颱風所帶來風雨，雖造成積淹水災情，但相較以往只要碰上颱風，滿州鄉及恆春半島都會因電桿傾倒造成局部甚至大規模停電的狀況，因電纜地下化基本上已排除，這次凱米颱風過後，連同屏鵝公路的「大動脈」和在6月多即已切換至地下纜線的屏200線供電區域，皆無大規模停電情形。

台電表示，屏二○○線電線桿地下化工程完工後，可提升滿州及恆春鎮地區供電可靠度，強化配電系統韌性，大幅縮短災害期間搶修復電時間，電纜地下化對供電穩定相當重要，感謝縣長周春米的多次關心及縣府先期施工並協助核發挖路許可證，更感謝在地鄉親忍受多日工程施作期間所造成的不便，順利完成這項艱鉅任務。

由於屏200線屢因拓寬、刨鋪及地下管線設置或是颱風災損等，長年下來給人的印象就是不斷挖挖補補，如今終於最後的大型工程終於完成，居民也盼還給他們一條平穩順暢且有充足照明的安心回家路。

屏東縣長周春米到場感謝台電工程人員。（台電提供）

屏東縣長周春米到場感謝台電工程人員。（台電提供）

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