批柯掏空支持者捐款及信任 蔡依橙：至今未解釋錢去哪？

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風波，醫師作家蔡依橙直言，這次掏空的不只是大家給柯的捐款，還有所有支持者的信任。蔡依橙也點出一關鍵，直到現在柯也都沒有解釋清楚，究竟那些錢後來去了哪裡。（資料照）

2024/08/15 11:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波，相關爭議越演越烈，醫師作家蔡依橙發文直言，明眼人一看就知道問題很大，連作假帳都不用心，並指這次掏空的不只是大家給柯的捐款，還有所有支持者的信任。蔡依橙也點出一關鍵，直到現在柯也都沒有解釋清楚，究竟那些用各種名目搬出去的錢，後來去了哪裡，而是只要求大家繼續相信他。

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波持續延燒，疑點重重引發外界熱議。蔡依橙昨則在臉書發文指出，雖然歷史跟法律上定義的洗錢，通常是指把犯罪所得，經過特別設置的程序漂白，進入正常金融體系。但洗錢這個詞，它真正的核心意涵，是把不太好用的錢，變成可以自由運用的錢。

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蔡依橙也以洗衣店為例，假設實際收入80萬，但灌入920萬犯罪所得，宣稱洗衣店生意很好，在存進銀行後，就成功洗白920萬，成為可以自由運用的錢。同樣的政治獻金可以裝潢競選總部，但別人80萬可以做起來的東西，把它灌到1000萬，領出來付掉80萬，就有920萬可以自由使用。

蔡依橙指出，「這次草包頭的很多行為，都有這樣的特徵。政治獻金只能有特定用途，各種誇張的服飾一批500萬、執行費一式1000萬，明眼人一看就知道問題很大，擺明就是用最偷懶的方式，把錢領出來，以後想怎麼用就怎麼用」，對此他也直言「連作假帳都不用心」。

蔡依橙也質疑，政治獻金如果超過1萬元，必須揭露來源。所以很多筆「回捐」都被拆成1萬元以下，洗出一個大家都匿名小額捐款支持我的印象，帶動腦粉捐錢。但中華民國已經是比較成熟的金融體，不管對於公司或者是政治獻金或者是基金會，都有明確的規範，透過規範才能建立政治、公司、基金會給人的信任。

蔡依橙說明，一般受薪階級領到的就是稅後的現金，是自由度最高的錢。但組織跟國家的錢與此不同，「你繳出去的稅金，總希望他是拿來買F-16或HIMARS保衛家園，或者協助國會議事運作，而不是哪個年輕政治人物的雙眼皮貼或者擺拍用的記憶吐司，或者讓哪個說謊政治人物買農地作停車場，違法累積財富」。

蔡依橙直言，這次柯所掏空的，並不只有大家給他的捐款，還有所有支持者的信任。蔡依橙也點出一關鍵，「直到現在柯也都沒有解釋清楚，究竟那些用各種名目搬出去的錢，後來去了哪裡，而是只要求大家繼續相信他」。對此蔡依橙也嘲諷「公開透明的新政治，不包括他自己」。

蔡依橙在留言處也強調「會計規矩雖然煩，但就是這樣我們才會放心把稅金交給國家使用。有清楚的預算、執行、細項、發票、廠商招標程序。才是公開透明的政治」。

該文發出也引發網友迴響，紛紛留言質疑「太多支出都是一看就有灌水嫌疑的」、「這些都已經罰到沒有人敢做的事情，他們真的很敢」、「責無旁貸，但不下台」、「這次是他最接近公開透明的時刻了，這麼多髒事被攤出來，每件都蠢得一目了然」、「公開透明的新政治，只是他的外包糖衣」、「『責無旁貸』意思就是說：追究責任的時候，對旁邊的人絕對不會寬貸!!!」，也有網友說「經此一事，我們確定文哲的智商不低」，對此蔡依橙則回應「小聰明很多，大智慧沒有」。

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