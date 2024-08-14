基隆電動機車標案爭議 議會要求提供永景公司契約書

基隆市議會今天討論電動機車專案辦公室招標案。（記者盧賢秀攝）

2024/08/14 16:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天專案討論市府標案缺失，多位議員批承包市府電動機車專案辦公室的永景公司，招標過程疑有不公，要求市府追究責任。雖然環保局已與永景公司解約，也未付款，不過議會決議，市府內控機制明顯不足，要求市府將永景案的契約書提供給議會。

基隆市議會今天討論永景案、政策推廣大使、七堵大華段國有土地設收費停車場使用補償費等多項令人質疑的標案，其中較令人矚目的是電動機車專案辦公室永景案。

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民進黨籍市議員張顥瀚今年3月發現，市府電動機車專案辦公室永景公司的聯絡電話，是幫市長謝國樑競選的威肯公關公司總機，質疑永景公司涉及違法轉包，也質疑該公司得標評選過程涉及不公。

環保局長馬仲豪表示，原本設置專案辦公室，是為了協助市府回覆民眾申請公益青年電動機車的相關問題，市府後續也發現永景公司人力不足，已與該公司解約，也未支付任何款項。

議員張顥瀚、洪森永、吳驊珈、張之豪等人，也質疑永景案的標案內容有問題，除與該公司解約外，還應追究該公司無法履約的責任，並要求市府提供契約書。

市府政風處指出，經調查尚未發現違法情事，至於永景未經報備就將客服專線轉到威肯公關公司，是業務單位履約管理的權責，也請相關單位依約妥處。

政風室雖查無違法，但藍綠議員為要不要提供永景契約內容一度起爭議。最後議長決議認為，市府的內控機制明顯不足，若有行政疏失，請市府政風處釐清疏失責任，並要求環保局19日前，將永景案的契約書提供給基隆市議會。

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