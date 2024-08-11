蔡壁如上談話性節目請秘書跑攤 藍綠議員看法兩極

台中市政府市政顧問蔡壁如常上談話性節目惹議，藍綠議員看法大不同。（圖擷取自蔡壁如臉書）

2024/08/11 14:55

首次上稿14:18

更新時間14:55（新增市府回應）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府有給職市政顧問蔡壁如，經常上談話性節目，地方行程有時請助理秘書協助惹議，蔡壁如對此表示，責任區共有8個，重要的擴大會議或會勘都會親自去，但沒有辦法每個行程都到，就會請團隊的幹部協助。

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民進黨台中市議員施志昌表示，蔡壁如身為有給職市政顧問竟有秘書協助跑攤，一個有給職的市府顧問還請秘書幫她跑攤，不知在幹什麼？這是花人民的錢，有何成效，議員當然要監督，盧市長請這個人擔任市政顧問究竟有何貢獻，是為了自己將來要總統？或原本期待蔡做藍白合樞紐或結合藍白合的力量，不料，藍白合在立院的表現卻荒腔走板，看來盧市長要重新思考。

外界並質疑市長盧秀燕常常說關心、專心市政，不談政治，但市政顧問蔡壁如卻常常上談話性節目講政黨的事情，是否OK？市府人事處表示，依銓敘部規定，公務員如以個人名義於公餘或請假時間參加談話性節目，且未妨礙本職業務情形下，依法未明文禁止。

國民黨市議員李文傑則表示，甲安埔的活動常可見到市政顧問蔡壁如參加，很認真地跑地方行程，應該有其一定的功能。

蔡壁如對此表示，市長交付她的責任區共有8個，包括大甲、大安、外埔、梧棲、清水、沙鹿、大肚、龍井，因為沒辦法每個行程都到，她有一群幹部就會幫忙，但重要的地方會勘或擴大會議，她都會參加，並將地方的問題回報市府，攸關農業部或農水署等問題，也會幫忙協調爭取。

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