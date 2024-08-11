美眾議員史崔珂蘭率團訪台 外交部：彰顯美國會對台支持

美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣。外交部誠摯歡迎訪賓一行來訪。（法新社檔案照）

2024/08/11 13:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）率領民主黨議員團於今（11）日至15日訪問台灣，外交部誠摯歡迎訪賓一行來訪，以具體行動彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

外交部指出，訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）、柯珞珂特（Jasmine Crockett）及所屬幕僚；訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。這次訪團成員均由女性議員組成，也期待就女性參與公共事務等議題進行交流。

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外交部指出，德田去年6月曾隨同美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪團來台，其他成員則為首次訪台，4位議員都長期關注印太情勢及台海安全，立場友我，過去曾分別以連署議案等多元方式，肯定台灣民主並傳達對台灣人民的支持。

外交部表示，面對中國持續以灰色地帶手段侵擾台海周邊並企圖片面改變區域現狀，史崔珂蘭等議員訪台，是以具體行動展現對台灣的支持，未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

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