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澳前總理稱台灣為「中國不動產」 外交部嚴正駁斥

前澳洲總理基廷（Paul Keating）近日受訪稱台灣是「中國的不動產」，外交部今（9）日嚴正駁斥，並表示兩岸互不隸屬是「國際公認現狀」。（資料照）

前澳洲總理基廷（Paul Keating）近日受訪稱台灣是「中國的不動產」，外交部今（9）日嚴正駁斥，並表示兩岸互不隸屬是「國際公認現狀」。（資料照）

2024/08/09 14:01

〔記者方瑋立／台北報導〕前澳洲總理基廷（Paul Keating）近日受訪稱台灣是「中國的不動產」，外交部今（9）日嚴正駁斥，並表示兩岸互不隸屬是「國際公認現狀」，台灣積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不會因為他國威嚇逼迫或少數偏頗發言改變主權國家地位，台澳為印太區域理念相近夥伴，具共同戰略利益，基廷說法與當前地緣政治情勢扞格不入，完全無法反映國際社會主流意見。

前澳洲總理基廷昨（8）接受澳媒《 ABC》「七點半」（7.30）節目專訪，將台灣稱為「中國的不動產」（Chinese real estate），外交部今（9）日予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，絕非任何國家的「不動產」，這是國際社會普遍公認的現狀。

外交部強調，我國積極捍衛民主體制、尊重人權法治，不接受他國威嚇逼迫，更不會因為少數人士無視國際現勢的偏頗發言，就改變我主權國家地位。

外交部指出，台澳為印太區域理念相近夥伴，具共同戰略利益，澳洲政府近來也多次與美、日、英、法、菲、紐等國聯合聲明，重申支持台海和平穩定立場，也支持台灣有意義參與國際組織，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、外長黃英賢（Penny Wong）今年也均向中國外長王毅、總理李強嚴正表達澳方立場。

外交部續指，澳洲明顯高度重視台海情勢並視為國家關鍵利益，基廷言論與當前地緣政治情勢扞格不入，且完全無法反映國際社會主流意見。我國政府將持續深化與澳各領域合作，建立更緊密友好關係並堅守民主陣線，積極與理念相近國家共同促進印太區域的民主、繁榮及和平。

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