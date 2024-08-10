桃園購物節發票登錄39.9億 相較2021減幅達74.2％ 審計處要求檢討

2023年桃園購物節，雖然市長張善政出席宣傳活動，但成效仍然不佳。（市府提供）

2024/08/10 18:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府去年恢復辦理桃園購物節，但發票登錄金額僅39.9億餘元，桃園市審計處去年總決算報告直指，2021年桃園購物節，登錄發票金額達154.5億餘元，去年登錄發票金額驟減114.6億餘元，減幅達74.2%，另商業效應也只剩3成，市府要檢討並研謀改善對策。

市議員林呂小鳳指出，為宣傳2021年桃園購物節，當時市長鄭文燦是卯足了勁推廣，還募得中路、小檜溪的房子各一間及好幾輛汽車，而頻頻開箱曝光，也讓知名度大增，反觀張市府缺乏熱情，過程只是行禮如儀，難怪各項數據都績效乏善可陳。

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經濟發展局長張誠表示，推動2021年桃園購物節是因為疫情振興經濟，廠商們出錢出力，不僅發票登錄期限達6個月，還有2間房子、11輛汽車及重機等獎品，因此民眾發票登錄踴躍，達到546萬餘筆、154.5億餘元，反觀去年購物節登錄時間僅3個半月，獎品大都來自公部門預算，雖然民眾滿意度達84%，但登錄發票金額、數量當然不如2021年。

張誠說，2022年、2024年都未辦理桃園購物節，未來如續辦桃園購物節活動，會邀請在地企業共襄盛舉，豐富獎品內容、加強宣傳管道並提升消費者討論議題，創造與其他縣市購物節核心差異。

決算報告指出，比較2021年、去年桃園購物節經費分別是3032萬元、2459萬元，去年桃園購物節累積發票登錄金額39.9億餘元，較2021年的154.5億餘元，驟減114.6億餘元，減幅達74.2%，另每1元活動經費產生消費金額，去年僅162.3元，較2021年509.6元，減幅達68.2%。

此外，2021年桃園購物節提供抽獎獎品金額高達5653萬元，媒體平台宣傳達到5300萬人次，但去年桃園購物節，但獎品金額僅1700萬元，連媒體平台宣傳只剩下1000萬人次。

2021年桃園購物節，提供小檜溪建案的房子，圖為其房屋模型。（記者謝武雄攝）

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