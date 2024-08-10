2025社福支出大增 卓榮泰：將完備社安網2.0

行政院長卓榮泰（左四）、衛福部長邱泰源（左五）等出席「第2屆強化社會安全網頒獎典禮」。（記者林志怡攝）

2024/08/10 16:01

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部今日表揚社會安全網績優人員與團體，行政院長卓榮泰指出，在健康台灣的理念下，明年將大幅增加社福支出，藉此減輕家庭與個人負擔，行政院也將持續完備社會安全網2.0的規劃，希望社福單位秉持溝通、合作理念，讓社會安全網更綿密。

社工在第一線擔任脆弱家庭與個案的協助者，衛福部今日舉行「第2屆強化社會安全網頒獎典禮」，頒發10個績優團體獎、12名績優督導獎及48名績優人員獎，並表揚112年度計畫執行績優的7個地方政府。

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行政院長卓榮泰致詞時指出，社工面對民眾的各種情況，除了對個案設身處地的著想，也要時刻考量公眾利益，並誠實地發現問題，是社會中脆弱與危機個人及家庭的後盾，政府在健康台灣的願景下，將擴大社會投資，希望藉此減輕家庭負擔，明年度中央政府總預算的社福相關支出將大幅增加。

此外，卓榮泰說，未來將通過托育、教育、照護、居住、醫療、勞動等面向，提供社會支持體系，並由行政院團隊完備社會安全體系2.0，針對脆弱與危機家庭需求，落實跨體系銜接，讓每個人都得到支持，也希望社福單位秉持溝通、合作理念，讓社會安全網更綿密，即時回應民眾需求。

今年獲頒績優督導獎的新北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導吳玟欣受訪時則指出，保護性工作無法單打獨鬥，這次得到的獎項屬於整個團隊，對她來說，「被害人安全至上」是作為社工最重要的理念，她也因為過去在第一線看到許多被害人受苦的樣態，才逐漸知道界線在哪，並即時提供相應的協助。

另一方面，吳玟欣曾於2022年新增家暴相對人預防服務單位，並規劃發展性侵害事件未成年行為人處遇計畫。吳玟欣表示，家庭暴力事件相對人容易失去周邊的支持力道，需要社工協助，過去經驗也發現，其中部分相對人小時候就有受過創傷，因此希望通過細致的未成年行為人處遇計畫及早預防。

她提到，過去服務時曾遇到1名50多歲的家庭暴力事件相對人，當時個案面對眾叛親離的處境，但她作為社工必須鼓勵個案來接受處遇計畫，後來雖個案的狀態依然不是很好，但過年時寄了一張卡片給她、感謝她在那半年多的期間內提供陪伴。

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