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網傳宗教團體疑配合中共統戰 內政部：將查明依法送辦

內政部今日表示，絕不允許宗教團體被利用及配合對岸進行統戰，將會查明，並依法移送法辦絕不寬貸。（資料照）

內政部今日表示，絕不允許宗教團體被利用及配合對岸進行統戰，將會查明，並依法移送法辦絕不寬貸。（資料照）

2024/08/10 14:55

〔記者李文馨／台北報導〕內政部近期接獲民眾檢舉，坊間通訊軟體流傳所謂「台灣省道教會海峽青年團」以宗教交流名義，吸收台灣青年加入，疑似涉有配合中共藉由兩岸宗教交流活動，進行統戰活動，對此，內政部今（10）日嚴正表示，絕不允許宗教團體被利用及配合對岸進行統戰，將會查明，並依法移送法辦絕不寬貸。

內政部表示，為查明line轉傳的真偽，經洽台灣道教總會了解，該會未成立所謂「海峽青年團」，內政部提醒，人民團體推動業務辦理兩岸交流事宜，務必遵守兩岸條例相關規定，辦理的業務或活動，應受各目的事業主管機關的指導及監督，如有違反相關法令時，將予以裁罰。

內政部指出，近年兩岸宗教交流頻繁，仍有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動。基本上，統戰活動跟一般的正常交流活動是不一樣，正常的交流活動基本上沒有特別的目的，中間也不牽涉到利益；然而統戰活動基本上是用攏絡、動搖和收買的方法，達到政治目的。

內政部提醒，從事兩岸宗教交流應符合規範，秉持對等尊嚴原則進行，藉此展現台灣宗教與民間信仰的特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮其應有的效益，政府也會提供必要的協助。但是若有假借宗教名義來台從事政治行為，內政部絕不會允許，也會嚴格審查。

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