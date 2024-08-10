賴清德贈匾鹿港天后宮 強調550億治水決心

總統賴清德今前往鹿港天后宮參拜祈福，他在致詞中強調，政府面對淹水問題絕不放棄，明年治水經費編列550億元，比今年還多了150多億元。（記者張聰秋攝）

2024/08/10 15:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統賴清德今日前往鹿港天后宮參拜祈福，並頒贈「澤被羣黎」匾額，祈求媽祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安。他在致詞中強調，政府面對淹水問題絕不放棄，將繼續推動水利建設。明年中央政府總預算中，治水經費已編列超過550億元，比今年增加150億元，顯示解決淹水問題的決心。

賴清德此行由彰化縣長王惠美、立委陳秀寳、謝衣鳯、彰化市長林世賢、縣議員藍駿宇、許雅琳、蕭文雄等人陪同下，向天后宮及其管理委員會主委張偉東分別贈送「澤被羣黎」和「名孚眾望」賀匾，現場熱情信眾高喊「總統好」，歡迎賴總統今年來已四度到鹿港天后宮參拜。

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賴清德指出，前總統蔡英文上任後推動的前瞻基礎建設中包含治水工程，治水不分黨派，他上任後進一步加強推動，明年治水經費大幅增加至550億元，顯示政府對治水的重視。

針對凱米颱風後民眾對治水成效的質疑，賴清德舉例，莫拉克風災時台南淹水面積達5萬500公頃，而這次僅有700多公頃。他強調，雖然降雨超過區域排水設計標準仍可能導致淹水，但政府絕不會放棄，將繼續推動水利建設。

此外，賴清德也提到，凱米颱風後彰化縣農損嚴重，政府採取全品項天然災害救助，不再逐項勘災，並循從優、從速、從寬原則補助農民，同時提供低利貸款，與人民共渡難關。

總統賴清德（左3）今年已第4度到鹿港天后宮參拜祈福。（記者張聰秋攝）

現場信眾高喊「總統好」，並拿起手機拍總統賴清德造訪鹿港天后宮。（記者張聰秋攝）

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