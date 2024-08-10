竹縣四葉草希望協會成立 柯P期許「小草」多做公益

新竹縣四葉草希望協會今天成立，選出首位理事長楊旻釗（右2），黨主席柯P則勉所有「小草」多做社會公益，特別加強關懷獨老。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 14:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天出席新竹縣四葉草希望協會成立大會時說，固然仇恨是很有效的政治動員工具，但他還是希望台灣是個充滿愛的社會，所以期許新竹縣市的「小草」們多做社會公益事業，特別當前社會有3分之1的人選擇不婚，未來獨老問題會很嚴重，他要求協會更要多多關懷獨居老人。

柯文哲說，台灣的政治，藍、綠陣營都「亂喊價」，推動的政策多不合理。

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他以今年的國會改革，大家只看到熱鬧，「其實我們有通過一個會深刻影響台灣未來社會的一條法案」，那就是把「65歲以上勒令退休」這條改掉了，這是革命性的改變，也是因應整個時代的需要。

他說，台灣65歲以上的民眾已經超過總人口20%，現在男性平均壽命79歲、女性84歲，這意味大家只要能活到65歲以上，其實預期壽命都比79、84都高。再加上現在人大部分都很健康，「你不可能在公園跳舞跳20年」！所以如何讓這些長者回到社會接近年輕人的生活，是很重要的社會運動，也是四葉草運動很重要的目的。

柯文哲說，為了不讓民眾黨成為小藍或是小綠，他要求在國會要維持住民眾黨的主體性和主動性，有任何想法就要講在前面，不管藍綠跟不跟，台灣民眾黨都是倡議者。

他以13年沒有改變的不合理公糧收購價為例，抨擊民進黨不想改，國民黨說增加8元，但實際精算後合理的價格應該是每公斤多5元，而最重要的就是農業部未來每3年要因應通膨調整1次。

他還說，這又像健保點值一樣，國民黨一下說1.1元，一下說0.95元，其實這2個在總額沒有修正下都有問題，而民進黨一毛不動也不對，他們都是亂喊價。

他說，民眾黨主張理性解決問題，也就是到明年6月保障0.95元，配套處理藥價黑洞等問題，且調整總額。他強調政治就是要理性務實科學、且不要亂喊價。

台灣民眾黨主席柯文哲今天在新竹縣四葉草希望協會成立大會上抨擊藍、綠的政治都是亂喊價。（記者黃美珠攝）

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