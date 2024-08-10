謝國樑稱「拆樑」和民進黨有關 公民團體嗆：只許州官放火、不許百姓點燈

基隆市長謝國樑。（資料照）

2024/08/10 14:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對基隆市長謝國樑指稱，罷免案民進黨從頭到尾積極參與，與公民團體合作，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，罷免案是公民團體發起的，在國民黨網軍的肉搜下，也證實成員並沒有民進黨黨公職，最該阻止政黨介入的就是謝國樑，不要「只許州官放火，不許百姓點燈」。

連署第二階段破4萬3000票，了解基隆政壇的都會知道，其中一定有本來投給謝國樑的藍營支持者，否則無法達成連署目標。只要願意罷免謝國樑的基隆市民，不分黨派都歡迎加入。

請繼續往下閱讀...

李晏蓉說，謝國樑為了捍衛自己的政權，反罷免的作為是黨政不分，不只全力動員藍營政治人物站台，也與民眾黨合作，甚至在非假日期間，要求各區里長幫忙發有政黨和政治人物的扇子，迫使里長違反行政中立。

一場全公民發起的罷免行動，卻要一直忍受國民黨的無中生有、造謠抹黑，國民黨聽不進任何的意見與指教，把反對聲音硬是打成藍綠對決，一個百年政黨的格局如此狹小，實在令人失望透頂；而基隆市府不針對相關市政爭議正面應對，反而全心全意操作政治語言，這樣的團隊令基隆人感到悲哀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法