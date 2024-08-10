「台灣加油」成為巴黎奧運違禁標語 24台人組織連署籲國際奧會停止侵犯言論自由

台灣人公共事務會（FAPA）9日協同23個海外台灣人組織，連署致函國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），呼籲國際奧會應公正地允許台灣運動員得以「台灣」的名義參賽，並停止侵犯奧運場內觀眾高舉為「台灣」加油之標語或標誌的「言論與表意自由」。（記者李文馨翻攝）

2024/08/10 11:57

〔記者李文馨／台北報導〕2024年巴黎奧運步入尾聲，台灣人公共事務會（FAPA）今（9日）協同23個海外台灣人組織，連署致函國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）及執行委員會委員，呼籲國際奧會應公正地允許台灣運動員得以「台灣」的名義參賽，而非強迫台灣代表隊使用「中華台北」此歧視性的誤稱，並應立即停止侵犯奧運場內觀眾高舉為「台灣」加油之標語或標誌的「言論與表意自由」。

發起連署信的FAPA會長林素梅表示，台灣是個主權獨立的國家，這是長久以來所確立的「現狀」，台灣的奧運代表隊完全有資格以「台灣」之名驕傲地參賽。台灣觀眾在奧運場內為自己的國家「台灣」加油是天經地義。國際奧會不惜違背《奧林匹克憲章》中的「非歧視」與「政治中立」等基本原則，強迫台灣代表隊使用有損國格與尊嚴的「中華台北「貶稱，其背後是因為中國的蠻橫政治壓力及其對台灣的無理持續霸凌。

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連署信指出，自1984年以來，國際奧委會屈服於中華人民共和國的政治壓力，不公不義地強迫台灣隊以「中華台北」的名義參加奧運，並禁止於賽事期間展示其國旗及播放其國歌，這些不公正的做法違反了《奧林匹克憲章》的基本原則。

連署信提及，國際奧會針對台灣的不公平限制，竟已延伸至支持「台灣」的奧運場內觀眾。正在巴黎舉行的夏季奧運會上，帶有「台灣」字樣或包含台灣意象之標語或物品被無理地禁止，並從台灣粉絲手中被奧會保全人員或中國籍人士蠻橫搶走；手持標語或標誌為「台灣」加油的觀眾，甚至被工作人員強制驅離奧運賽場。

連署信表示，他們強烈譴責這些暴力行為，這不僅違反了《奧林匹克憲章》中的奧運精神與基本原則，也侵犯了台灣觀眾在奧運場內正當表達支持其自身國家「台灣」運動員的「言論與表意自由」。

信中也呼籲，國際奧會巴赫主席與執行委員會不應再屈從於中國的蠻橫政治壓力，且應立即停止強迫台灣運動員以「中華台北」此不實虛構名稱參賽的「歧視性要求」；「中華台北」此名稱錯誤地暗示台灣是中國的一部分，即便台灣從未被中共政權統治過一分一秒。

信中表示，盼台灣代表隊能以「台灣之名」合理且驕傲地參賽，因此呼籲國際社會應堅定捍衛民主與自由價值，公開反對威權中國強迫台灣使用「中華台北」此貶抑性的辱稱，企圖侵害台灣的國家主權尊嚴與獨立國格。

FAPA及所有連署的海外台灣人組織於文末共同呼籲，國際奧會主席與其他官員能抵抗中國對台灣的政治霸凌，並著手消除所有對台灣運動員及支持者的歧視性待遇與不公平限制；呼籲國際奧委會能恪遵《奧林匹克憲章》的理想和原則，允許台灣以其真實的名稱「台灣」自豪地參賽，並讓其使用能真正代表台灣的國旗與國歌。

台灣人公共事務會（FAPA）9日協同23個海外台灣人組織，連署致函國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），呼籲國際奧會應公正地允許台灣運動員得以「台灣」的名義參賽，並停止侵犯奧運場內觀眾高舉為「台灣」加油之標語或標誌的「言論與表意自由」。（記者李文馨翻攝）

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