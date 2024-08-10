國民黨喊話召開「國家能源政策國是會議」卓揆說明9月是否調整電價

國民黨文傳會主委李彥秀。（資料照）

2024/08/10 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統日前表示「非核家園不是民進黨意識形態」，台電董事長曾文生承認未來3年夜間供電有點緊，國民黨文傳會主委李彥秀今日表示，賴清德與台電的「誠實豆沙包」正是在野黨過去8年疾呼的建言，她呼籲賴政府擴大「國家氣候變遷對策委員會」，甚至召開「國家能源政策國是會議」，擬定台灣可長可久均衡永續的能源政策。

此外，為防止加深民眾對電價調漲的不安與通膨壓力，李彥秀要求行政院長卓榮泰立刻對外公開說明9月份是否調整工業與民生電價，並嚴格禁止部會在政策未成形前對外放話。

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李彥秀表示，過去蔡政府的2大能源政策謊言「非核家園」與「台灣不缺電」，在前總統蔡英文卸任不到3個月就已經破功，過去8年民進黨堅持非核家園，將容易因封鎖而「斷氣」的燃氣占比拉高到5成，整體火力發電占比更高達7成，不但讓多元能源配比的拼圖少了一塊，更讓台灣的整體國防戰略安全蒙上一層陰影。

李彥秀表示，9月又要召開「電價審議委員會」，今年4月電價大幅調漲11%，央行預防性升息半碼，結果剛剛公布的7月CPI消費者物價指數年增率高達2.52%，創下5個月新高，並連續3個月超出警戒線。

本月初經濟部長郭智輝對外放話「希望工業電價9月調漲」，昨天台電也對外表示，只要政府今年千億撥補能夠到位，全年有機會損益兩平，否則電價仍有調漲10%的空間，電價是否1年2次調漲，對工業民生經濟以及通膨影響甚鉅，郭智輝與曾文生對於9月電價調整的放話，顯然是打臉卓揆在立法院公開承諾，「電價今年已經漲過一次，會考量到民間需求、物價穩定跟產業需要。」

李彥秀說，今年下半年通膨巨獸虎視眈眈，主計總處已經警告8月CPI恐怕比7月更難樂觀，她要求卓揆立刻對外公開說明撥補台電1000億元是否到位？9月份是否調整工業與民生電價？並嚴格禁止部會在政策未成形前對外放話，防止加深民眾不安與通膨壓力。

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