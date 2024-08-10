國台辦設「懲獨」舉報信箱 矢板明夫：台灣人在中國生活風險越來越高

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2024/08/10 10:20

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦繼6月發布懲治「台獨」意見後，7日新增「依法懲治台獨頑固份子」的專欄，列有「台獨頑固份子」清單、舉報信箱等5個版塊，震懾意味濃厚。對此日本資深媒體人矢板明夫分析在中國生活台灣人可能面對的情況，直言今後，台灣人在中國生活的風險，越來越高了。

矢板明夫在臉書PO文表示，中國的國台辦最近在官網上新增了一個「依法懲治台獨頑固份子」的專欄，並提供舉報信箱，鼓勵外界舉報「台獨分子」。引起了很多在中國生活工作的台商的恐慌，國台辦雖然說該舉報信箱的對象，只限於民進黨的少數人。但這種互相舉報的惡習一旦開始，很容易一發不可收拾、造成人人自危，因為中國對台獨的定義十分模糊，所以即使是在台灣被稱為統派的人士，到了中國也可能變成台獨份子。

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矢板明夫指出，按照一般台灣人的常識，手持中華民國國旗揮舞的人，一般都和台獨運動沾不上邊，反而是支持和中國統一的人居多。但是，按照今天的中國政府和民眾的理解，只要你不主張「台灣是中華人民共和國的一部分」，那麼基本上就是台獨份子。

矢板明夫續指，所以，所有在中國的台灣人，只要被舉報了，都是經不起國台辦調查的。只要是台灣人，誰能沒有幾個本土派的親戚朋友？誰能保證從來沒有和民進黨的民意代表一起合過影？或者言談話語中，對中共政權的做事方法表達過不滿、發過牢騷。甚至只是在聊天室說過「台灣在某某方面比中國好」這樣的話語，都可能成為「台獨份子」的證據。

矢板明夫分析，真正的台獨份子，一般都不會去中國。反而是喜歡中國的台商，今後被商業上競爭對手舉報的可能性很大。或者，有中共官員前來索賄，如果不從的話，就可能被舉報，當作台獨份子抓起來。甚至，有公司屬下的中國人員工，因為不滿發的獎金太少，也可能隨手把老闆舉報了。

矢板明夫直言，今後，台灣人在中國生活的風險，越來越高了。

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