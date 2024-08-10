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端木正自爆獨董酬金捐民眾黨 提告台大教授洩漏個資吞敗

端木正（左1箭頭處）名列民眾黨2020年不分區立委名單第22名，當屆選舉時與民眾黨主席柯文哲等人陪參選人拜票。（資料照）

端木正（左1箭頭處）名列民眾黨2020年不分區立委名單第22名，當屆選舉時與民眾黨主席柯文哲等人陪參選人拜票。（資料照）

2024/08/10 00:27

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〔記者陳彩玲／台北報導〕曾經名列民眾黨不分區立委名單的富邦證券獨立董事端木正，2022年遭北市議員簡舒培曾爆料稱，他在台大EMBA面試時，自稱把領到的獨董酬金回捐給民眾黨，引發「市庫通黨庫」爭議。端木正不滿，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏他的個資，台北地檢署去年認定2人罪嫌不足，處分不起訴。

台北市議員簡舒培於2022年質詢時爆料指出，富邦獨董端木正於報考台大EMBA，面試時有考試評委問他「這麼年輕就當獨董，薪水不是很高？」端木正竟回稱，薪水全部都要捐回給民眾黨。簡舒培據此痛批，端木正領到富邦金的酬金後，再捐給民眾黨，等於是將富邦金的金庫，通到民眾黨的黨庫。

端木正不滿面試的對話內容被外洩給市議員做為質詢之用，怒控台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源涉嫌違反個資法。

北檢偵查後認為，端木正於台大EMBA面試時表示，須將董事報酬回捐給民眾黨，此已非單純的個人財務規劃，涉及人民福祉，涉及公共利益，已超越個資保護的範疇，符合「特定目的外之利用」的阻卻違法條件，也沒有得以證明胡星陽、李賢源外洩的證據，認定罪證不足，處分不起訴。

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