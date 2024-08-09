陳佩琪用兒名義在黨部同大樓開小草咖啡廳 民眾黨切割：毫無所悉

民眾黨回應，陳佩琪非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。（資料照）

2024/08/09 17:59

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〔記者李文馨／台北報導〕針對外界質疑民眾黨主席柯文哲兒子成立公司，但公司地址與民眾黨部相同。柯文哲妻子陳佩琪今已致歉，並強調因無經商經驗，已託人撤銷公司。民眾黨回應，陳非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

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政治評論員吳靜怡昨在臉書指出，柯文哲的兒子柯傅堯在木可公關旁用資本額10萬元設立「智堯資訊傳媒有限公司」，正好民眾黨部、基金會、智庫就在同一地址的不同樓層。

陳佩琪今在臉書表示，柯為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她規劃退休後開店，不過因有公務員身份不可當公司負責人，因此先用別人名字開公司，待退休後換自己當負責人，結果不知這有違法疑慮，疑遭人告發，因此發文致歉，並強調已經託人撤銷公司。

陳佩琪指出，原本計畫8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若等那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以才會先用別人的名字開公司，入資10萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮，由於台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便接收信件。

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