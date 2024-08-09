查詢單僅寄出1441份 基隆藍綠再交鋒

國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，批評民進黨多次造謠稱寄出高達25000份查詢單，應向基層公務員道歉。（記者俞肇福攝）

2024/08/09 15:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市選委會初步完成市長謝國樑罷免案二階連署查對工作，並呈報中選會備查，寄出查詢單僅1441份。國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，批評民進黨多次造謠稱寄出高達25000份查詢單，應向基層公務員道歉。民進黨議員說，要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，二階恐被政治手段沒收，該道歉的是國民黨、謝國樑。

國民黨議會黨團召開「公開造謠，中傷基層，向公務員道歉」記者會，要求民進黨應就罷免案連署人名冊查對期間，對基隆市選委會公務員進行的抹黑及造謠行為，公開道歉。

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國民黨議員藍敏煌說，民進黨為達成罷免門檻，不擇手段，先射箭再畫靶，破壞本應屬於民間團體自發性主張的公信力，並造成社會的極端對立。

國民黨議員何淑萍表示，民進黨多次造謠稱市選委會寄出高達25000份的查詢單，但根據5日選委會公布，實際僅寄1441份，這種誤導性言論嚴重損害了市選委會的信譽以及公務人員的名譽。議員蔡旺璉則說，民進黨在民主發展的過程中，做出了最惡劣的示範。

民進黨市議員張顥瀚回嗆，國民黨今天又再度秀下限，25000份查詢單預算是基隆市政府、選委會編的。過去高雄、台中、台北都有相關的經驗，當時查詢單的發送都沒有超過總數的5%，基隆市選委會查詢單的總數居然高達將近60%，謝國樑面對罷免，不只不謹慎，更是浮濫編列預算。要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，罷免案就被用政治的手段沒收了。

民進黨市議員張之豪說，他們依市府編列預算推估，這本來就是合理可評論範圍，國民黨、謝國樑不如好好檢討自己哪裡要改進。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，當初選委會經費預估就是25000份查詢單，但實際寄出僅1441份，感謝選委會依相關規定執行，與當初高雄罷韓比例相符，只盼未來選委會後續選務工作不要逾矩。

民進黨議員張顥瀚說，要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，二階恐被政治手段沒收，該道歉的是國民黨、謝國樑。（記者俞肇福攝）

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