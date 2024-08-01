趙少康批台劇「零日攻擊」是認知作戰！陸委會：大可不必

零日攻擊（Zero Day）海報。（擷取自零日攻擊官方臉書）

2024/08/01 19:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕斥資2.2億元製作的台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片曝光後，遭前中廣董事長趙少康批評，此劇在明年推出，顯然是民進黨為了選舉的認知作戰。陸委會今日強調，講這個是認知作戰，大可不必；政院則回應，與政治無關，外界不必過多聯想。

陸委會主委梁文傑表示，文化部長有說因這個議題很特殊，可以引起國際的興趣，也能夠賣給Netflix。他自己在想，文化部在投資或扶植電影事業時，都會有他們的策略，但從陸委會角度來講，類似主題其實不少。

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梁文傑指出，大家有無看過一本漫畫叫《燃燒的西太平洋》，就是以台海戰爭做為主題，去年也一本書叫《2034全面開戰》，此書是一名美國軍官所寫的小說，大家也可以去翻翻看。

梁文傑強調，還有一本是台灣軍官寫的叫《決戰日：兩岸最終戰》，主題都是差不多，所以類似主題大家不用把它想得很嚴重，好像寫這種書就是在認知作戰，大可不必。

行政院發言人陳世凱今日在行政院會後記者會受訪表示，《零日攻擊》與大內宣沒有任何關係，對台灣心理防衛有所助益，文化部補助影視產業，現在也沒有要選舉，相關理由與政治無關，外界不用過多聯想。

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