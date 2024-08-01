崁頂鄉長被提議罷免 鄉代王國鑑也遭提案罷免懷疑與「他」有關

屏東縣選委會在12天內連續收到崁頂鄉長、鄉代的罷免案提議書。（記者羅欣貞攝）

2024/08/01 19:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因納骨塔回饋金問題，屏東縣崁頂鄉民發起鄉長廖國富罷免案，提議書7月20日送到屏東縣選委會，相關流程還在進行中，另有鄉民提議罷免鄉代王國鑑，今天（1日）將提議人名冊送到選委會；王國鑑懷疑自己的罷免案與鄉長廖國富有關，但廖國富否認。

崁頂鄉生命紀念館去年9月啟用，鄉公所原允諾銷售櫃位10％金額回饋附近居民，但一直未發放，鄉民揚言發動罷免鄉長，吳姓提議領銜人上月20日將123位提議人名冊送到縣選委會，開啟罷免第一階段程序；經選委會查對名冊，其中8人不符資格，提議人減至115位，不足1人，今天（1日）經委員會審議後，將通知領銜人在10天內補件。

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就在鄉長罷免案還在進行時，屏東縣選委會今天下午再收到罷免崁頂鄉民代表王國鑑的提議書，鄭姓領銜人提交45份提議人名冊，而依崁頂鄉第一選區選舉人4115人計算，第一階段提議人需達42名。

罷免理由指出，王國鑑當選後持續推動納骨塔回饋金指定人民團體進行發放，無視法律與行政流程的正當性，與該人民團體的代表性；且利用鄉民代表職權煽動其他代表刪除崁頂鄉多項總預算項目，導致鄉政發展及建設窒礙難行，鄉民因其私人因素而無法得到應有的福利。

王國鑑獲悉遭提議罷免後說，因為遲未發回饋金，他才提案監督，結果鄉公所說程序有違法疑慮，不明白公所為什麼之前一直不說，期間定期會2次、臨時會5次都不說，到他提案時才說，他是為民眾在做事情，身為民意代表該監督就要監督，公所有暇疵他提出來這樣而已，「就要把我罷免？為民顧鄉政，民意代表監督有錯嗎？」、「 爭取納骨塔回饋於民有錯嗎？」，如果為民做事被罷免，社會就沒正義了。

鄉長廖國富則說，王國鑑的罷免案是鄉民自主發起，跟他沒有關係；公所制訂新的回饋金執行辦法昨天已由鄉代會通過，去年9月至12月的回饋金，最快今年就可以發放。

崁頂鄉罷免風波，包括鄉長罷免案、代表罷免案，都是屏東縣地方自治史上鄉鎮市長、代表被提罷免的首例，過去屏縣只有2起村里長罷免案。

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