被柯文哲點名罷免 吳沛憶反擊：涉圖利疑雲卻不知檢討

吳沛憶抨擊，高虹安涉貪污，柯文哲也涉圖利疑雲，卻不知檢討、見笑轉生氣。（資料照）

2024/08/01 12:47

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪引發罷免危機，民眾黨主席柯文哲昨聲稱，別把罷免當成政治工具，又揚言要首先罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。對此，吳沛憶今（1）日反批，高虹安涉貪污、柯文哲也涉圖利疑雲，卻不知檢討、見笑轉生氣，自己行得正坐得直，當然不害怕面對藍白「惡罷」。

高虹安涉貪一審被判刑停職，民間團體也在地方發起罷免行動，目前已收集第一階段連署書1005份。被問及是否會擔心高虹安被罷免，柯文哲昨直言，不要把罷免當成政治工具，「誰怕誰，首先就準備罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，我跟你講！」

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吳沛憶受訪表示，高虹安涉入貪污，柯文哲本人也涉入圖利疑雲，卻不知檢討，反而說要來罷免吳沛憶，讓人覺得非常的荒謬，自己既沒有貪污、也沒有圖利，行得正坐得直，當然不害怕民眾黨和國民黨的「惡罷」。

吳沛憶進一步質疑，反倒是民眾黨，柯文哲既然說不害怕罷免，為什麼要在國會裡一再配合國民黨，沒收人民的罷免權利？她要呼籲柯文哲，不要心虛、不要見笑轉生氣，請在國會裡好好捍衛人民的基本權利，大家一起坦蕩蕩地面對市民檢驗。

此外，吳沛憶日前也在臉書發文披露，她第一時間指出台北市政府在幼兒園狼師案的缺失後，就開始遭受網軍排山倒海抹黑，還出現大規模住家電話操作惡意罷免。

「藍營真的錢很多，撒錢做罷免假民調，竟然有人一天接到4通」，吳沛憶說，這完全是用「假民調散布假訊息」的認知作戰，而大規模假民調背後的金流何來？這顯示幕後有組織在進行系統性操作。

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