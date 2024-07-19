屏縣首件鄉長罷免案啟動 崁頂鄉民至選委會遞提議書

崁頂鄉民吳文源（左三）等人到選委會遞交罷免案提議人名冊。（記者羅欣貞攝）

2024/07/19 12:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因納骨塔回饋金問題，屏東縣崁頂鄉有鄉民對鄉長廖國富發起罷免案，領銜人吳文源今天（19日）上午至屏東縣選委會遞交提議人名冊，罷免案流程正式啟動，這是屏東縣地方自治史上首件鄉長罷免案。

罷免案提議領銜人吳文源表示，鄉長漠視之前通過的崁頂鄉納骨堂使用管理自治條例，不編列回饋金預算，沒有擔當應下台，所以發起罷免案。

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崁頂鄉長廖國富今天（19日）上午獲悉罷免案第一階段啟動後，針對指控駁斥指出，沒有不發回饋金這件事，為讓回饋金發放更加公開公平透明，已經制訂好新的回饋金執行辦法，並送代表會待審議，如果作業順利，最快明年2月就可以發放回饋金，呼籲鄉親針對罷免案理性看待、看清真相。

依據選罷法第76條規定，罷免案提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，2022年崁頂鄉長選舉選舉人數為1萬1557人，提議人數需達116人；吳文源和多位鄉親今天（19日）上午9點半，抵達屏東縣選舉委員會，遞交罷免案第一階段的提議人名冊、罷免理由書等，並填具提議書等資料後， 由選委會受理完成；吳文源表示，其實有2百多人提議，今天則是遞交120人名冊。

依據選罷法第79至85條等規定，選委會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊，若符合規定人數，通知領銜人領取連署人名冊格式，才能進入第二階段的徵求連署；鄉長罷免案連署期間為40日，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，該案門檻為1156人。罷免案若成立才會進入最後投票階段。

依據民政處資料，崁頂鄉長罷免案若成立，將是屏縣自治史上首件鄉長罷免案，過去屏縣公職人員僅有2017年東港鎮大鵬里長、南州鄉壽元村長罷免案，前者在投票時遭否決、後者投票通過。

鄉長罷免案提議領銜人吳文源遞交120名提議人名冊。（記者羅欣貞攝）

吳文源（右一）等人遞交提議人名冊提議罷免崁頂鄉長，屏縣選委會人員受理提議案。（記者羅欣貞攝）

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