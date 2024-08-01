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政院籲過NCC人事案再施行新法 藍：民進黨無限擴權毀憲亂政

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（資料照，記者朱沛雄攝）

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（資料照，記者朱沛雄攝）

2024/08/01 18:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對行政院今（1日）表示，立法院先通過NCC人事案再指定新法施行日，立法院國民黨團表示，此舉已徹底違反五權分立精神，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極，民進黨愛講的毀憲亂政原來是指自己。

國民黨團書記長洪孟楷表示，立法院三讀通過並且經總統公告的法令，行政院還能不施行，這就已經徹底違反五權分立精神，原來民進黨過去常掛在嘴上的「毀憲亂政」，結果指的卻是自己。民進黨政府的行政院，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

洪孟楷強調，NCC的人事提名，是行政院長卓榮泰上任後說會在最短時間內再提出，是直到7月9日才改口要為4位提名委員背書。延宕了將近兩個半月，讓立法院沒有辦法在法定會期有足夠時間審查，這個責任當然是行政部門應當承擔，怎麼會反過來又讓原本任期已滿的委員延任，倒果為因、簡直沒有肩膀，莫名其妙。

而對於人事，洪孟楷表示，國民黨團的態度就是專業審查、為人民嚴格把關，絕不可能因為時間緊縮而放水，行政部門想要用這種三歲小孩也看得穿的伎倆，除了要護航特定人士外、更是矮化立法院的審查權利，絕對不可能配合演出，更不會因此而降低審查標準，再次正告卓院長，立院三讀且總統公告後法令仍不施行，毀憲亂政就是你身上的印記。

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