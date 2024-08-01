國民黨金門縣黨部首位女主委 陳玉珍：終於嫁出去了

國民黨主席朱立倫（左）跨海金門，為黨籍立委陳玉珍（右）主持金門縣黨部主委布達典禮。（記者吳正庭攝）

2024/08/01 14:24

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席朱立倫今天跨海金門，主持黨籍立委陳玉珍兼任金門縣黨部主委布達典禮，他肯定陳玉珍過去爲金門的付出，接下來要繼續努力讓胡姓釣客盡快回到金門、爭取澎湖大進滿88號漁船事件能圓滿解決，最重要的就是讓中國人民再到金門觀光。陳玉珍則幽了自己一默：「終於嫁出去了」。

朱立倫為陳玉珍布達，也主持該黨第3波民主國會改革說明會，許多黨員都抱著辦喜事心情參加，席開80桌，現場不僅有在地黨員，還有來自中國各省縣的台商會長約30人，由陳玉珍頒發縣黨部顧問聘書。

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陳玉珍致詞時雖未宣布是否角逐下一任金門縣縣長寶座，但她稍早接受媒體訪問時，也再度表明，為金門鄉親作更大的服務，本來就是她不能推卻的責任，就該一肩挑起，擔任縣黨部主委更能合而為一。

一路陪著國民黨主席朱立倫逐桌握手的陳玉珍，上台致詞時表示，主席有跟她說「這好像是陳玉珍的婚禮」，陳玉珍笑說，「我想說，其實也是啦」、「我嫁給國民黨」。

陳玉珍說，去年朱立倫抵金時曾下給她一道指令，要求她要拿下全國立委選舉最高得票率。陳玉珍說，在鄉親及黨員同志支持下，她的得票率65.2%，是全國立委選舉最高。

陳玉珍說，她28歲擔任議員，如今50歲，「終於嫁出去了」、「嫁給國民黨」。感謝鄉親一路相挺，她在立院奔波從來沒有忘記是金門女兒的角色，除上會期推動民生法案，地方關心的軍公教年金條例，還有包括年金追殺制度也要把它反轉過來，讓正義重新再現；下個會期，她會擔任財政委員會召集委員，也會繼續推動，讓金門財政越來越好。

陳玉珍受訪表示，8月初就會陪同金門胡姓釣客的家屬，去泉州將胡姓釣客接回；至於開放中國觀光客，指日可待。

她說，不管有沒有接任國民黨金門縣黨部主委，當初參加2024立委選舉時就有很多民眾有殷切的期待，她覺得，2026回故鄉金門，為金門鄉親作更大服務，「本來就是我不能推卻的責任」、「本就該一肩挑起」。

她說，擔任主委，在黨的部分更能合而為一，針對黨員的需求，還有資深黨員的照顧，年輕新血輪的加入都是有必要的；她說，金門的發展離不開兩岸，國民黨在跟中國往來方面，一直保持比較有辦法做良好溝通，她相信，由她兼任主委，不管在兩岸之間，或對金門未來發展，都會作出更大的貢獻。

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