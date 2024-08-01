萬一下屆來不及接棒 黃榮村指示預擬可行應變方案

任期倒數一個月，考試院長黃榮村今在院會中喊話，盼立法院秉其職權讓考試院下屆人事同意權案能順利通過，保障廣大考生的應考權利。（考試院提供）

2024/08/01 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院第13屆任期倒數一個月，考試院長黃榮村今在考試院院會中表示，基於國家考試的重要性無可取代，人事同意權也攸關國家考試的順利進行，考試院會持續溝通，但基於各種變數尚難預測，不容輕忽，他已責成考試院秘書長劉建忻和考選部長劉孟奇，預擬可行的應變方案，預作萬全的準備。

黃榮村說明，依據典試法規範，「考試院院長」和「考試院院會」在國考程序中扮演關鍵角色，如果9月之後，沒有考試院長和考試院會來啟動程序並作成各項決定，國家考試的舉辦及典試工作安排，無論是尚未請辦或進行中的考試，都可能受到影響。

請繼續往下閱讀...

黃榮村表示，第13屆任期已進入最後30天倒數計時階段，衷心盼望下屆人事同意權案能儘早完成，讓第14屆能夠順利就職，這不但攸關考試院運作，更是未來國家考試啟動及辦理的重要關鍵。

黃榮村指出，我國五權分立，各憲政機關的職權行使都很重要，國家考試是履現憲法保障人民「應考試權」和「工作權」，以及甄補國家公私部門人力的重要機制，相信立委們一定能充分理解，並會秉其權責，儘速完成第14屆考試院人事同意權的審查，讓考試院的憲政職權得以行使，不影響考生的權益和相關領域的運作。

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法將於8月31日屆滿，總統賴清德已提出考試院第14屆被提名人名單，包括提名院長周弘憲、副院長許舒翔及7位考試委員，咨請立法院行使同意權。

黃榮村表示，考試院每年辦理約20次大型國考，依照典試法規定，許多辦理國考的重要法定程序，都需要由院長向院會提出，並經院會同意，這些重要法定程序，包括請辦考試並組設典試委員會，核提典試委員長、典試委員，以及遴聘命題、閱卷、審查、口試、體測委員等各類典試人員，另增列需用名額也必須經由院會同意，每次考試辦理完成後，亦須向院會報告典試辦理經過，由院會核備。

黃榮村指出，今日院會通過地方特考及第一次離島特考的請辦，將於今（113）年12月舉辦考試，依正常程序，應該是第13屆任期內最後一次的考試請辦，至於明（114）年1月至2月舉辦的「公務人員初等考試」、「第一次專技高考醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」及「第一次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試」，依考試期程，應在今年9月啟動請辦程序，考試院人事同意權案能否在國會順利進行，至關重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法