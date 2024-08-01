侯友宜小內閣換人 陳崇岳接任新北消防局長

新北市消防局新任局長陳崇岳今天宣誓就任，他表示已經準備好了，跟所有消防弟兄一起守護新北400多萬市民安全。（記者吳仁捷攝）

2024/08/01 11:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局新任局長陳崇岳今天宣誓就任，義消、消防各界及他朋友、舊屬都前來祝賀，消防局一級主管、中隊長以上幹部及義消幹部們在場見證；陳崇岳說，一路來感謝很多貴人，而他已經準備好，準備跟新北所有消防弟兄，一起守護好新北市400多萬人口安全，場面隆重、溫馨，為新北消防迎來新局面。

新北市消防局新任局長宣示就職今天在消防局禮堂登場，由新北市副市長朱惕之監誓，包括義消總隊副總隊長李阿乾、吳濟勇、新北市消防之友會理事長黃志彰、義消第五大隊長，立委吳琪銘、榮譽防宣大隊長江惠貞、榮譽救護志工大隊長潘文川、義消第七大隊長許承煬等義消幹部、民代到場見證。

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陳崇岳說，警官學校消防系第一名畢業後到台北市消防局任職，從1995年擔任大隊長，一生以消防為志業，以近40年年資致力消防救災工作，雖然親友笑稱現在接任是否年紀太大，但他說只要講到消防，就熱血沸騰，相信還能帶領新北消防繼續向前，博得現場掌聲。

包括台北市消防局長莫懷祖、基隆市消防局長游家懿也基於同事情誼、北北基救災協防，到場觀禮祝賀；陳崇岳就職後，也與到場來賓寒暄、感謝，而他就職後，旋即對全局外勤主管召開局報，展現救災派行動力，消防弟兄與幹部們都士氣高昂。

新北市消防局新任局長陳崇岳今天宣誓就任，他表示已經準備好了，跟所有消防弟兄一起守護新北400多萬市民安全。（記者吳仁捷攝）

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