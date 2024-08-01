卓榮泰「2030後可能考慮重啟核電」 國民黨稱民進黨應道歉

針對行政院長卓榮泰接受日經專訪表示，台灣可能在2030年後重新考慮使用核電，國民黨文傳會主委李彥秀今日表示，卓揆終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻了民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌。（資料照）

2024/08/01 10:06

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台灣2030年將重啟核電？ 政院：卓榮泰接受《日經》專訪並未提到

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰接受日經專訪表示，台灣可能在2030年後重新考慮使用核電，國民黨文傳會主委李彥秀今日表示，卓揆終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻了民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌，如果民進黨要2030年重啟核電，賴清德總統應該向台灣人民說明重啟核電的步驟與程序。

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李彥秀指出，從競選期間賴清德總統的「戰時核電備用」說，到國師童子賢大力鼓吹核電，民進黨成立「國家氣候變遷對策委員會」，再到卓揆鬆口2030年重啟核電，民進黨必須為過去長期錯誤的能源政策向台灣人民道歉，因為民眾所付出的費用、停電以及產業代價非常高。

李彥秀強調，重啟核電至少要有5年的安檢與程序，如果2030年要重啟核電，賴清德總統應該立即向台灣人民說明重啟核電的步驟與程序。

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