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出席桃園復興區基層座談 張善政預告洗腎中心9月揭牌啟用

位於桃園市復興區羅浮里多功能辦公廳1樓的洗腎中心，預計9月揭牌啟用。（記者李容萍攝）

位於桃園市復興區羅浮里多功能辦公廳1樓的洗腎中心，預計9月揭牌啟用。（記者李容萍攝）

2024/07/31 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（31日）下午出席「113年訪視復興區基層座談會」，張善政指出，復興區的洗腎中心預計今年9月揭牌啟用，可大幅減少鄉親上下山就醫的寶貴時間。

張善政表示，一年一度的基層座談，很期待與里長及區民代表交流意見，共同推動復興區的建設與發展。他提到，日前凱米颱風來襲，自己一直與復興區長蘇佐璽密切聯繫，關注山區的防颱整備與災害，所幸桃園並無嚴重災損，復興區也僅有部分自來水供水系統損壞，均已積極搶修復原。

蘇佐璽說明，區內各項公共建設配合市政持續推動，包括介壽國中停車場興建工程、三民溪周邊步道改善工程及8項聯絡道路改善工程均積極辦理中，逐步完善復興區的交通環境；針對復興區的用水、用電及防災建設，市府努力爭取農業部灌溉用水經費，並開發羅浮、溪口、長興等3口備用水井，後續會持續爭取新增備用水井計畫；並將爭取中央經費推動「生質發電計畫」，初步規劃區域電網及竹廢料生質發電；以及持續增設部落防災設施，改善居住環境品質。

另外，復興區公所積極推動青年回鄉計畫，已於今年4月份辦理2場青年參訪及座談會，邀請青年回鄉參與公共事務及創造更多就業機會，為復興注入年輕活力。

會中，針對澤仁里道路落葉定期清掃、增設自來水加壓站、增設台7線測速器及噪音取締儀器、台7線及市區道路維護、霞雲里辦公處無障礙設施、光輝教會周邊排水溝興建、長興里羅馬公路行道樹修剪及兩側水溝清淤、高嘎色鬧1號橋橋墩增高、改善桃118線道道路品質、改善義盛市民活動中心地面鋪設、增設華陵里活動中心、採購符合地形需求的工作車或搬運車、原住民保留地的運用、爭取「山林守護隊」人力等提案進行詳細討論。

包括立法委員邱若華、市議員李柏坊、陳治文、陳瑛、簡志偉、蘇偉恩、復興區代表會主席張倉豪等人均出席座談。

桃園市長張善政率領市府團隊前往原鄉，出席「113年訪視復興區基層座談會」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政率領市府團隊前往原鄉，出席「113年訪視復興區基層座談會」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左4）率領市府團隊前往原鄉，出席「113年訪視復興區基層座談會」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左4）率領市府團隊前往原鄉，出席「113年訪視復興區基層座談會」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政出席「113年訪視復興區基層座談會」，山區里長發言踴躍。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政出席「113年訪視復興區基層座談會」，山區里長發言踴躍。（記者李容萍攝）

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