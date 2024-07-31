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電視牆聲援高虹安1天就壞掉 網虧：連廣告牆都不買單

新竹市關埔空橋網友募資電視牆廣告聲援高虹安，沒想到電視牆1天就壞掉。（記者洪美秀攝）

新竹市關埔空橋網友募資電視牆廣告聲援高虹安，沒想到電視牆1天就壞掉。（記者洪美秀攝）

2024/07/31 17:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪污，一審被重判7年4月且即刻停職，支持高虹安的關埔空橋群組在網路發起募資活動，並在市區以電視牆廣告聲援高虹安，不過，電視廣告牆30日開播，隔天就壞掉，不少網友感嘆「高虹安的市政成效，連電視牆都不買單」。

代理市長邱臣遠則強調，感謝有市民支持高虹安，對市府來說，市政推動，絕對不會延宕，更不會停擺，市府會有效延續、落實執行施政願景跟藍圖。

竹市關埔空橋特定群組，選舉時就支持高虹安，該群組在高虹安被重判後發起募資行動，但也引發各種爭議，包括在網路公開個人募資的帳號，被起底質疑是市府的薪轉帳戶，而網友聲援高虹安所列舉的市政成績，像是營養午餐加碼及關埔空橋開工，也被質疑營養午餐漲價後份量變少且難吃，還有空橋原承括2025年全區完工也跳票等。

沒想到今天又傳這個位在市區的電視廣告牆壞掉，不僅高虹安的施政成績無法顯示，就連高虹安在電視牆的身影也變一半及模糊，讓網友嘲諷原來這些成績，連電視牆都不買單，更有人諷只有關埔空橋群組有感受到施政成績，其他市區居民根本無感，才會連電視牆也壞掉無法運轉。

網友募資電視牆廣告聲援高虹安，電視牆卻1天就壞掉，網友整理電視牆募資大事紀。（照片取自網路）

網友募資電視牆廣告聲援高虹安，電視牆卻1天就壞掉，網友整理電視牆募資大事紀。（照片取自網路）

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