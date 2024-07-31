中國禁漁攏係假？放任大批漁船偷跑越界澎湖花嶼

中國漁船在中國禁漁期，大舉在花嶼西海域作業。（漁民提供）

2024/07/31 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國禁漁期尚未解禁，大批中國漁船就偷跑，今（31）日在花嶼西南海域出現中國漁船集結，海巡署立即調派永康艦、澎湖海巡隊增派過去展開驅離作業，但澎湖漁民對於中國禁漁期，強制登檢澎湖漁船並扣留至今，卻放任中國漁船越界，肆虐澎湖海洋資源。

澎湖漁船今日上午8時，在北緯23°19'17＂、東118°39'46＂處（花嶼西海域）作業，卻出現大批中國漁船，遠遠看去密密麻麻全是中國漁船，澎湖海巡署永康艦在附近巡弋，澎湖海巡隊立即增派3019、10087艇前往現場處理。

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依據中國「2024年海洋伏季休漁制度」5月1日起公告實施，各海域休漁期如下：

北緯35度以北（渤海和黃海海域）為5月1日12時至9月1日12時；

北緯35度至26度30分（黃海和東海海域）為5月1日12時至9月16日12時；

北緯26度30分至北緯12度（東海和南海海域）為5月1日12時至8月16日12時。

由於中國禁漁期嚴禁任何漁撈船隻出入港，導致大批中國三無（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）漁船，在海峽中線徘徊遊走作業，形成「流浪」漁船，徒增我國漁船及海巡署困擾，讓澎湖漁船相當感嘆，中國禁漁期雙標處理方式，更讓澎湖漁民反彈。

由澎湖民視角看去，海的盡頭密密麻麻是中國漁船。（漁民提供）

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