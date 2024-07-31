翁柏宗延任NCC代理主委 綠委：行政院是依法行政

針對翁柏宗代理NCC主委，洪申翰今強調，行政院依法行政，更沒有不尊重立法院，因為行政院是依據當下的法規進行。（記者陳政宇攝）

2024/07/31 12:27

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院昨發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務；藍營質疑無視立法院最新通過的法律案，鑽法律生效前的空窗期。對此，民進黨立委今（31）日指出，行政院是依法行政，並非不尊重立院，且立院相關咨文延遲送抵總統府，才出現生效時間的落差。

國民黨立委翁曉玲指出，立法院7月16日三讀通過「NCC組織法修正案」，明確刪除延任條款，這是為了維護NCC人事任命的民主正當性，防止權力濫用。然而，行政院竟然以「避免NCC無法正常運作」為由，公然違背立法院的決議，讓本應卸任的翁柏宗繼續延任，這是對法治精神的赤裸裸踐踏。

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對此，民進黨團副幹事長洪申翰受訪表示，立法院相關咨文一直到7月29日傍晚才送到總統府，不知為何嚴重Delay（延遲），導致行政作業流程受到很多影響，才出現時間上的落差，他對立法院的處理速度也感到很困惑。

洪申翰強調，行政院是依法行政，更沒有不尊重立法院，因為行政院是依據當下的法規進行。

民進黨立委賴瑞隆也說明，若人事同意權案無法在7月底前完成，恐造成運作上的空窗期，行政院此舉是讓NCC持續運作，這是一項比較好的暫時性因應措施，他予以認同。

賴瑞隆指出，更關鍵的是，立法院應儘快審議NCC人事案，秉持公正客觀的處理，不要刻意杯葛，若因朝野惡鬥或不信任而無法產生NCC委員，其運作當然會產生很大的問題。盼立法院8月中旬後召開臨時會，朝野能盡速審議通過人事權案，讓NCC委員就定位，這才是國人之福、也是國人所期待的。

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