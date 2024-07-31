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柯文哲反問京華城案「圖利但哪不合法」？ 王定宇指出2關鍵

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/31 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城案爭議，昨（30）日他在網路節目中脫口「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」，言論一出，立即掀起各界譁然。對此民進黨立委王定宇表示，柯文哲至今未說明柯市府自創「20%容積獎勵」，料將成為京華城案最大爭議點。

王定宇在臉書PO文表示，刑法第131條圖利罪：公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

也可以用「貪污治罪條例第6條第1項第四款…對於主管或監督之事務，明知違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則 或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者…處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

王定宇分析，柯市府自創的百分之20容積率給京華城，2個問題：

1.法律授權依據何在？

2.除了京華城，有其他人適用這條好康的20%嗎？這將會是否成罪的重要爭議點！

王定宇指出，柯文哲市府在京華城案，京華城容積率從392%到840%，其中柯文哲至今未說明柯市府自創「20%容積獎勵」，料將成為京華城案最大爭議點，2020年10月27日都發局將都委會研議結果專簽呈給柯文哲，柯文哲也蓋上「台北市市長柯文哲」的章，代表柯文哲親自核定再贈送京華城20%容積獎勵。

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