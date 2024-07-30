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遭中國留滯釣客有望8月返台 陳玉珍：將陪同家屬前往接人

國民黨立委陳玉珍透露，日前出海釣魚迷航、遭中國留滯的胡姓釣客也有望返台，預計8月陪同家屬前往接人。（資料照）

國民黨立委陳玉珍透露，日前出海釣魚迷航、遭中國留滯的胡姓釣客也有望返台，預計8月陪同家屬前往接人。（資料照）

2024/07/30 12:03

〔記者林欣漢／台北報導〕針對2月14日中國快艇越界金門海域翻覆釀2死事件，台灣與中國代表今日在金門重啟協商，並達成共識。國民黨立委陳玉珍透露，隨金門事件落幕，日前出海釣魚迷航、遭中國留滯的胡姓釣客也有望返台，預計8月陪同家屬前往接人。

陳玉珍日前指出，隨著金門事件的落幕，金門的胡姓釣客返鄉、陸客赴金門觀光等相關事宜，相信都可以有正面的期待，至於大進滿88號事件，相信也會有圓滿的結果，還會繼續努力。

陳玉珍今日受訪表示，中方相當重視金門事件，達成共識後，已經允諾讓我國派人將胡姓釣客接回，她預計8月會陪同家屬一起前往接回胡男。

國民黨立委許宇甄表示，從金門事件能圓滿落幕來看，希望兩岸能在此次對談模式基礎上，重新建立對談管道，以緩解兩岸緊張情勢。

許宇甄指出，金門翻船事件雖然是一次危機，但對兩岸關係恢復對談來看也是一次轉機。自蔡英文上任後，兩岸罕見面對面密集談判，雖然我方在此事件上顯得理虧被動，但從改善兩岸關係來看，卻是一種新的對談方式。這次在以大陸紅十字會談判的名義下，讓兩岸對談有新的方法可以參照，希望海基會、海協會能依循此模式，重新建立對談機制。

許宇甄認為，回顧兩岸關係的發展歷史，1980年代，因雙方互不承認主權，因而在官方互動上處處敏感，1990年9月，兩岸曾為了解決大陸偷渡客遣返問題，通過兩岸紅十字會在金門進行談判，並簽署了「金門協議」，後來才開啟海基會與海協會的會談模式，直到2016年後才完全停止，在雙方沒有互信及互動共識的情況下，回到紅十字會模式是一種可行的方案。

許宇甄強調，馬英九總統執政時期，兩岸關係相對和平穩定，海基會、海協會進行的重要會談共有20次，另外還創造雙方領導人在新加坡歷史性的會晤，這是兩岸關係的重大里程碑。但蔡英文上任後，兩岸關係越來越冷，大陸對外推動台灣海峽內海化，打破了原先兩岸的善意平衡。

許宇甄說，賴清德總統上任後的新兩國論，將兩岸關係放進冷凍櫃，雙方完全沒有互信基礎，現在要尋求共同規範非常不容易，今天金門事件的處理模式，是兩岸恢復關係的第一塊墊腳石，呼籲雙方務實面對兩岸問題，並在紅十字會模式的基礎上，重新建立對話機制，穩健處理兩岸關係。

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