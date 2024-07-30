為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨：審計部示警今年將短絀近5000億 財政地獄苦果才要開始

國民黨立委李彥秀。（李彥秀辦公室提供）

國民黨立委李彥秀。（李彥秀辦公室提供）

2024/07/30 11:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕審計部公布民國112年度中央政府總決算審核報告，國民黨立委李彥秀表示，報告示警過去8年財政紀律敗壞的苦果，將接踵而至。其中今年短絀近5000億，未來5年入不敷出，財政地獄將至，這是賴清德總統切割打臉前總統蔡英文嗎？

李彥秀指出，112年度中央政府總決算歲計賸餘扣掉債務還本，再撥補台電1000億元，僅剩的500多億元只夠籌編114年度預算做扣留。看似減緩了電價更大漲幅的壓力，卻已無法顧及勞保與健保巨大的隱患。

「財政紀律敗壞苦果才剛要開始！」李彥秀表示，今年4月，前行政院長陳建仁表示，從106年度以來， 政府連續7年總決算歲入歲出產生賸餘的好成績，顯示近年來國家財政持續改善。但根據「台灣事實查核中心」去年11月調查報告，必須將「總決算」與「特別決算」合併計算，才能掌握中央政府財政收支狀況。

李彥秀接著表示，事實上，將兩者合併計算後，僅有107、108以及及111年度出現些許賸餘外，其餘年度均為短絀。這也顯示在「國債鐘」的表現上，看似「台灣經濟正處20年來最好狀態」，歲計賸餘表現亮眼，但是在蔡政府卸任前，國債鐘創下6兆4128億元，平均每人負擔債務27.4萬元的歷史新高。

李彥秀說，審計部昨天也預警，政府收支若包含總預算及「特別預算」歲出歲入，113年度預計短絀高達4905億元。展望未來，從113年至118年度均為差短。直到119年度才有有可能出現賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

李彥秀批評，蔡英文政府時期財政紀律敗壞，從選前大撒幣、特別預算常態化、美化稅收超徵到債留子孫等後遺症，財政地獄的苦果才剛剛要開始。昨天審計部的歲出歲入短絀預警，顯然是賴清德對蔡英文政府「美化財政」的大內宣，開了第一槍，不僅是預警，更是切割。

但李也質疑，過去8年，賴清德擔任1年半行政院長、4年副總統，豈容一份報告就能完美切割？而債留子孫的苦果，才剛要開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
審計部嚴查非農業專職所得 南投縣數百人農保恐不保
2024/04/25 21:13

審計部嚴查非農業專職所得 南投縣數百人農保恐不保
罷謝緊鑼密鼓 國民黨稱謝國樑會做事、籲林右昌勿煽風點火
2024/06/25 10:53

罷謝緊鑼密鼓 國民黨稱謝國樑會做事、籲林右昌勿煽風點火

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
審計部：去年度歲入歲出賸餘2796億元 債務還本1260億
2024/07/29 19:37

審計部：去年度歲入歲出賸餘2796億元 債務還本1260億
國會擴權釋憲前將提「暫時處分」？卓榮泰：覆議案後會做決定
2024/06/20 12:53

國會擴權釋憲前將提「暫時處分」？卓榮泰：覆議案後會做決定

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播