為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

張啓楷護航高虹安稱停職違憲 昔日長官砲轟：法盲、丟臉！

高虹安涉貪一審遭判刑，並停止市長職務不給薪，白委張啓楷為她抱屈，指停職是違憲。（資料照）

高虹安涉貪一審遭判刑，並停止市長職務不給薪，白委張啓楷為她抱屈，指停職是違憲。（資料照）

2024/07/29 21:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、市長停職不給薪、褫奪公權4年，民眾黨立委張啓楷竟稱停止高虹安的職務是違憲，讓不少人聽了傻眼。資深媒體人李季光為昔日張啓楷當國會記者時的長官，他也看不下去，在臉書怒轟「你真丟臉！」

張啓楷28日宣稱，高虹安並非於新竹市長任內涉嫌貪污，要停職也應停立委的職，怎會是停市長職？內政部停止其職務已明顯違憲。他還說，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，民進黨擺明在報復2022年新竹市長的敗選，企圖以政治、司法手段打壓民眾黨。

今天張啓楷再次為高虹安抱不平，指內政部停止高職務已明顯違憲，法律的審判過程中應是無罪推定，高仍具有公務人員任用資格，不能到外面兼職，怎麼可以把半個月的薪水也停掉？他支持高虹安向行政法院提出停止處分。

對此，張啓楷過去在平面媒體任記者跑國會新聞時的召集人、資深媒體人李季光在臉書開砲：「民眾黨立委張啟楷，你真丟臉！你是立法委員，結果法盲，法盲要為我們老百姓立法，我們嚇得不要不要滴！放心，我罵你不是為你好，我沒那麼好心。我罵你，純粹自私，只想讓自己日子好過一點。現行法理，表明貪污犯不能繼續當官，如此而已。」

「我不知張啟楷是書沒讀通，還是明知理虧，仍仗著立法委員唬人名號，實心硬拗。我不在乎，政治論跡不論心，誰管你心繫天下，還是包藏禍心。我啊！只管你幹出什麼事兒來！張啟楷，你真丟臉！但我知道你不會反省道歉！你是握著有效期限2年魔戒的咕嚕。蓋章認證！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白委張啓楷稱高虹安被停職違憲 劉世芳引用「這三法」釋疑
2024/07/29 10:05

白委張啓楷稱高虹安被停職違憲 劉世芳引用「這三法」釋疑
被爆低薪高報、請假扣薪 人力銀行將高虹安列為「勞權教材」
2024/07/29 14:33

被爆低薪高報、請假扣薪 人力銀行將高虹安列為「勞權教材」

期交所推出 微型臺指期貨與小型ETF期貨
諷司法對高虹安「不公平」 黃智賢列質疑：別人不行對高就放過？
2024/07/29 19:58

諷司法對高虹安「不公平」 黃智賢列質疑：別人不行對高就放過？
張啓楷稱高虹安停職是違憲 周軒丟法條狠打臉：快申請釋憲！
2024/07/29 00:35

張啓楷稱高虹安停職是違憲 周軒丟法條狠打臉：快申請釋憲！

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播