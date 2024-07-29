張啓楷護航高虹安稱停職違憲 昔日長官砲轟：法盲、丟臉！

高虹安涉貪一審遭判刑，並停止市長職務不給薪，白委張啓楷為她抱屈，指停職是違憲。（資料照）

2024/07/29 21:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、市長停職不給薪、褫奪公權4年，民眾黨立委張啓楷竟稱停止高虹安的職務是違憲，讓不少人聽了傻眼。資深媒體人李季光為昔日張啓楷當國會記者時的長官，他也看不下去，在臉書怒轟「你真丟臉！」

張啓楷28日宣稱，高虹安並非於新竹市長任內涉嫌貪污，要停職也應停立委的職，怎會是停市長職？內政部停止其職務已明顯違憲。他還說，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，民進黨擺明在報復2022年新竹市長的敗選，企圖以政治、司法手段打壓民眾黨。

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今天張啓楷再次為高虹安抱不平，指內政部停止高職務已明顯違憲，法律的審判過程中應是無罪推定，高仍具有公務人員任用資格，不能到外面兼職，怎麼可以把半個月的薪水也停掉？他支持高虹安向行政法院提出停止處分。

對此，張啓楷過去在平面媒體任記者跑國會新聞時的召集人、資深媒體人李季光在臉書開砲：「民眾黨立委張啟楷，你真丟臉！你是立法委員，結果法盲，法盲要為我們老百姓立法，我們嚇得不要不要滴！放心，我罵你不是為你好，我沒那麼好心。我罵你，純粹自私，只想讓自己日子好過一點。現行法理，表明貪污犯不能繼續當官，如此而已。」

「我不知張啟楷是書沒讀通，還是明知理虧，仍仗著立法委員唬人名號，實心硬拗。我不在乎，政治論跡不論心，誰管你心繫天下，還是包藏禍心。我啊！只管你幹出什麼事兒來！張啟楷，你真丟臉！但我知道你不會反省道歉！你是握著有效期限2年魔戒的咕嚕。蓋章認證！」

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