民眾黨黨代表大會擬增設副主席？ 柯文哲未回應

民眾黨主席柯文哲今到嘉義國政班專題演講。（記者王善嬿攝）

2024/07/28 15:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣民眾黨國家治理學院開辦第4屆國政班，27、28日在嘉楠風華酒店舉行，民眾黨主席柯文哲今天下午受邀專題演講，全程不對外開放。媒體會前詢問柯文哲「8月黨員代表大會是不是會增設副主席？」柯文哲快步向前未回應。

柯文哲今天中午抵達嘉義市用餐，下午1點進行專題演講，演講前致贈感謝狀給民眾黨嘉義黨部主委張啓楷。

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張啓楷今曝光柯文哲最近動向說，許多人最近問他柯文哲的動向，其實柯主席在忙著救人，協助患有重病的民眾在醫院有良好的醫療照護。

張啓楷說，約兩週前民眾透過臉書私訊求助，稱有家人在嘉義長庚醫院裝葉克膜病危，希望柯文哲能幫忙，他一聯絡柯文哲立馬答應，由他居中牽線讓柯文哲與該名病患的主治醫師聯絡、關心。

嘉義國政班共吸引35名學員報名，昨第一天課程講師包含立委林國成、謝龍介、前立委張其祿、前立委賴香伶；今天上午到嘉義市城區文化走讀巡禮及參訪嘉義黨部，下午由張啓楷、柯文哲專題演講。

張啓楷今並細數擔任不分區立委問政、質詢成果，包括提出5大法案推動公糧收購價每公斤調漲5元為31元、「中小企業發展條例部分條文」修正草案鼓勵中小企業為員工加薪等經濟民生法案，還有與立法院交通委員會到嘉義市會勘、爭取中央補助嘉義市交通建設經費，以及質詢農業部加強阿里山林業鐵路沿線安全等。

民眾黨嘉義黨部主委張啓楷曝光柯文哲最近動向。（記者王善嬿攝）

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