高虹安判刑停職晚間才退出公務群組惹議 「同仁送暖」內容被疑造假

新竹市長高虹安昨天上午因貪污案被判刑即刻停職，卻直到晚間才退出公務群組，民代籲高知所進退，並提醒公務員要遵守相關規定。圖為高虹安日前主持萬安演習受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/27 12:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪，台北地院昨天一審判7年4個月及褫奪公權4年，內政部隨後也發佈停職公文，今天則宣佈高虹安停職期間不發給半薪，而高虹安昨天在內政部發佈停職公文後，仍使用公家資源在臉書發佈訊息及回應，市議員劉康彥提醒公務員不得再為高虹安發文或發佈訊息；此外，高虹安更被爆料直到昨晚9點才退出市府數個公務群組，遭質疑仍想持續操控市府團隊。

前竹市文化局長錢康明也對媒體報導高虹安昨晚退出公務群組時，局處首長回覆的內容存疑，並質疑是造假，認為高虹安退出公務群組及一級主管群組的時間點怪怪的，若依照內政部的停職令生效，高虹安早應退出市府各群組，甚至不該由市府小編等公家資源在臉書發佈個人訊息或在市府公務群組傳遞訊息。

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錢康明也質疑，高虹安在群組發文後，府內一級主管立刻回覆及留言，都顯得不正常，質疑這些一級主管的留言及群組疑似造假或有蹊蹺，並認為一級主管依依不捨的留言不像一級主管的用字遣詞，像是「我們等你回來」等，反像是支持者加油打氣的留言。

針對高虹安直到昨晚才退出市府部分公務群組，市議員劉康彥也提醒高虹安及市府公務員，高虹安已被停職，照理不得使用公家及市府任何資源，包括座車與隨扈等，甚至不能對市政工作有任何下指導棋的情形，他也呼籲公務員遵守行政中立及公務員相關規範，避免觸法，且高虹安應知所進退，勿引起社會大眾反感。

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