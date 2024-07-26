爭議一蘿匡高虹安創多項難堪紀錄 民代批寡廉鮮恥且無心市政

新竹市長高虹安上任1年半，但也創多項難勘紀錄且個人爭議一蘿匡。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/26 14:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安立委期間涉貪助理費一審遭判7年4個月及褫奪公權4年，高虹安已創下新竹市地方自治史多項紀錄，包括38歲最年輕的市長及第一位女市長，且是第一位因貪污罪被停職的市長。

難堪的紀錄可從高虹安就任市長1年半後履爆爭議見端倪，高虹安去年8月14日被依貪污罪起訴後，就被爆出搭豪車住豪宅，包括住進男友李忠庭以低於市價行情不合理租下的豪宅，更傳出男友干政，外喬跨年晚會及與建商走太近等爭議。

請繼續往下閱讀...

高虹安去年9月被爆出搭豪車住豪宅事件後，也開啟潘朵拉盒子，掀開高虹安與建商走太近的各項爭議，包括住的豪宅建商牽扯到寡婦樓都更案，甚至相對關係人不避嫌兼任環評委員，及環評快速通關等爭議。

民進黨團也列舉高虹安爭議事件，除搭豪車住豪宅，更爆出工策會委員新開店家是新竹特產，工策會委員承攬市府月餅標案未迴避爭議，找非新竹在地台中友人夫婦任義警大隊長、選舉委員，而草創不足3個月的新公司，竟可取得市府近4000萬包租代管最有利標案。

此外，像是寡婦樓環評初審去年8月快速通過，而取得開發權的建商曾因行賄被起訴等，都讓高虹安被貼上與建商走很近標籤。

此外，高虹安男友疑似干政及外喬跨年晚會標案及與一級主管碰面下指導棋等傳聞，也逼得高虹安去年9月第一次拍影片向市民道歉，甚至還要求府內一級主管與男友碰面需報備的荒謬情節，在在都讓高虹安的人設形象崩壞，負面形象已成為市民的第一印象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法