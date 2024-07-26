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高虹安涉貪一審被判有罪 民眾黨嗆台灣司法比例原則與量刑標準有天壤之別

新竹市長高虹安涉貪一審被判有罪，透過影片稱將上訴。（記者洪美秀翻攝）

新竹市長高虹安涉貪一審被判有罪，透過影片稱將上訴。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/26 13:13

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，台北地方法院今（26）日依「貪污治罪條例」判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。民眾黨透過聲明表示對此判決至為遺憾，並舉同類判決為例，認為台灣司法的比例原則與量刑標準，有天壤之別。

民眾黨表示，根據北院新聞稿，高虹安在擔任立委期間，助理確有「實際加班」且時數皆超過上限之事實，此部分為法官所採信，但法官並未採信高虹安提出，其另有聘用助理、並自掏腰包於許多公務支出，費用遠遠大於11萬的事實，仍認定高有浮報助理酬金問題，據此求處高虹安重刑。

民眾黨指出，反觀同類判例，民進黨籍新北市議員周雅玲與胞妹周雯瑛以「人頭詐領助理費」高達1388萬元，且查出挪為己用於繳納房貸、社區管理費、父親計程車費等，法官卻「審酌實際支出大於所請領補助款」，僅依「使公務人員登載不實」輕判周雅玲及胞妹8月及6月徒刑，判緩刑3年。

民眾黨續指，另前民進黨立委陳賴素美也被控低薪高報，且有三友人當人頭助理，詐領785萬餘元，法官卻「考量於擔任議員期間，挪用款項大部分用於基層服務、弱勢關懷活動、救災物資、愛心物資捐助及紅白帖等議員選民服務工作，與詐領補助款以飽足私囊情節不同」輕判2年，緩刑5年。民眾黨認為，「三相對照，顯見台灣司法之比例原則與量刑標準，有天壤之別。」

此外，聲明也提及，高虹安前辦公室主任黃惠玟曾自證記帳方式與前立委李俊俋相同，檢方業已於2023年8月分案至今卻無下文，台灣民眾黨呼籲，檢方既已分案，不應有雙重標準，差別辦案，才能昭公信。

針對高虹安稍早已宣布主動退黨，民眾黨表示，後續作業將依規定辦理，同時也強調廉潔是政治人物的基本要求，更應嚴肅以待，他們支持高虹安於司法捍衛清白的權益，民眾黨也會時時警惕作為改革角色，所需面對的檢視與挑戰。

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