高虹安涉詐助理費一審被判刑 黃帝穎分析3大正向法律意義

新竹市長高虹安。（資料照）

2024/07/26 13:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費案今天一審判決出爐，被判7年4個月及褫奪公權4年，對此律師黃帝穎表示，高虹安判決出爐具三大正向法律意義。

黃帝穎在臉書PO文表示，高虹安詐領助理費判貪污罪7年4個月徒刑具三大正向法律意義，第一為，詐領助理費案司法標準一致，近十年各級法院審理詐領助理費案，只要助理認罪，民代（老闆）均判有罪，法院見解穩定。高虹安不只一個助理認罪，高辦公室包括小兔、陳奐宇等三個主任全都認罪，北院判決高虹安貪污有罪，符合法院向來見解，標準一致。

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第二為，助理認罪獲緩刑，司法支持勞動人權，高虹安辦公室三位主任在偵查中就認罪，審判過程也維持認罪、犯後態度良好，因此獲得法院判決緩刑，除了有法律上減刑原因外，也符合法官最後開庭說的「殘害助理到此為止」，法院用判決支持勞動人權。

第三為，高虹安犯後毫無悔意，依法立即停職，具法治教育意義，從國民黨林耕仁爆料，到民眾黨新竹執行長林冠年正式告發高虹安助理費貪污案，全案經檢察官偵查、起訴到法院審判，高虹安絲毫沒有悔意！今天，北院判決高虹安貪污有罪，依據「地方制度法」規定，市長職務立即停職，具有法治教育意義。

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