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高虹安一審有罪將停職 邱臣遠可望代理新竹市長

新竹市長高虹安涉於擔任立委期間詐領助理費案，台北地方法院今天依貪污治罪條例宣判有罪，依「地方制度法」規定，高虹安將由內政部停止其職務，新竹市長職務可望由副市長邱臣遠代理。（資料照）

新竹市長高虹安涉於擔任立委期間詐領助理費案，台北地方法院今天依貪污治罪條例宣判有罪，依「地方制度法」規定，高虹安將由內政部停止其職務，新竹市長職務可望由副市長邱臣遠代理。（資料照）

2024/07/26 12:47

〔中央社〕新竹市長高虹安涉於擔任立委期間詐領助理費案，台北地方法院今天依貪污治罪條例宣判有罪，依「地方制度法」規定，高虹安將由內政部停止其職務，新竹市長職務可望由副市長邱臣遠代理。

台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，期間傳喚高虹安及其前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等人，合議庭訂於今天上午11時宣判高虹安依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

根據「地方制度法」規定，縣市長涉嫌犯貪污治罪條例之罪，經一審判處有期徒刑以上之刑者，內政部停止其職務，由副縣市長代理，副縣市長出缺或不能代理，由內政部報請行政院派員代理。

地制法也規定，縣市長因犯貪污罪經判刑確定者，內政部解除其職務，應在3個月內完成補選，但所剩任期不足2年者，不再補選，由內政部報請行政院派員代理至該屆任期屆滿為止。

1名司法界人士向中央社記者表示，台北地檢署檢察官是以「利用職務詐取財物罪」起訴高虹安，是屬於可上訴三審之案件，通常到三審定讞市長任期應已結束，因此即便高虹安遭最高法院判有罪，可能已無解職與補選等問題。

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