台胞可分享「中國式現代化」發展機遇？陸委會：中共政宣口號

中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，三中全會通過「決定」可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇。陸委會指出，「中國式現代化」發展機遇與進步成果，僅為中共政治宣傳口號。（翻攝直播）

2024/07/24 22:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會18日閉幕，會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。中國國台辦發言人朱鳳蓮今早聲稱，該「決定」可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇。陸委會直指，「中國式現代化」發展機遇與進步成果僅為中共政治宣傳口號，對台灣人民而言恐不具說服力。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會說，黨的20屆三中全會明確了在全面建設「社會主義現代化國家」征程上推進兩岸關係發展和「祖國統一大業」的目標任務，也為對台工作高質量發展帶來難得機遇，開闢廣闊空間，具有重大意義。

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關於「決定」將為兩岸融合發展、台灣同胞提供哪些新的機遇？朱鳳蓮指稱，「決定」共提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革做出系統部署。可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享「祖國大陸」發展進步成果。

對此，陸委會說，中共當局雖宣稱其現代化路徑所帶來的發展機遇可和台灣共享，但中國近年經濟持續低迷，內部面臨房地產行情崩跌、青年失業率高漲、人口老化、地方債務等問題；外部則是外資大舉撤離，歐美各國對其實施多項產品反傾銷與提高關稅之挑戰，導致其全民資產縮水。

陸委會指出，不僅機關、企業裁員減薪，甚至實施倒追薪水、倒查稅等不得民心之政策。在「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的情勢下，各界普遍看壞中國的經濟前景，其所謂「中國式現代化」發展機遇與進步成果僅為中共政治宣傳口號，與實際社會民情顯有落差。

陸委會分析，依據國際權威機構及媒體報告，台灣經濟及幸福指數排名等表現，受到世界肯定，也優於中國，包括美國財經雜誌《環球金融》「2024年全球百大富有國家或地區」排行榜，台灣人均國內生產已成長至全球第14名，遠超第78名的中國；聯合國2024年「世界幸福報告」台灣以6.5分排名第31，也遠優於中國（第60名）。另據兩岸官方統計，今年6月我失業率3.39％，亦優於中國的5％（中國經美化後的青年失業率仍高達13.2％）。

陸委會認為，對照近期中國經濟發展衰退，消費、房地產及投資不振，失業情況及投資環境持續惡化，對於中國所稱《決定》可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享發展進步成果，對台灣人民而言恐不具說服力。

陸委會提及，依據國際上眾多具公信力的民間機關調查，台灣經濟發展成就在許多客觀指數上均優於中國。台灣多年來深化自由民主的發展，以及經濟發展的成果，各種軟實力亦已深獲國際社會高度肯定。

陸委會強調，「我們奉勸中共當局還是先挽救日益惡化的經濟，處理好自身內部治理難題方為當務之急」。也呼籲中共當局勿再浪費極高額的公帑動員軍機軍艦擾台，不僅浪費民脂民膏，也傷害台灣人民的情感，無助於台海的和平與穩定，更惡化中共的國際形象。

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