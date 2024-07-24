為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國台辦要求體現「一中原則九二共識」 海基會：不應設政治前提

海基會今日表示，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。 （資料照）

海基會今日表示，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。 （資料照）

2024/07/24 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前公開呼籲，有「百分百善意」推動兩岸交流，到金門參加金廈泳渡公開賽，都是釋出善意，「如果始終得不到回應，也會累；累了，時機錯過了，就可惜了」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，「百分百的善意更需要百分百的行動」，關鍵是要堅持體現「一個中國原則的九二共識」；海基會對此表示，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。

朱鳳蓮表示，關鍵是要堅持體現「一個中國原則的九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。將繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

朱鳳蓮說，中方先後宣布恢復接待台灣居民來中國團隊遊、宣布中國居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待，並出台政策文件推動建設「福建兩岸融合發展示範區」，「但遺憾的是，民進黨當局不僅未予善意回應，反而持續粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來中國交流，嚴重損害台灣民眾利益，不得人心」。

對此，海基會回應，我方一再呼籲，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。積極推動兩岸對等、雙向、健康有序的交流，是政府的一貫立場，兩岸應該進行更多的善意堆疊，建立正向的友善循環，讓彼此能夠務實互動、協商溝通，才能為兩岸人民謀求最大的福祉，也符合國際社會對台海地區維持和平穩定的期望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
海基會金門辦公室掛牌 羅文嘉：政府100％善意推動兩岸健康交流
2024/07/20 20:18

海基會金門辦公室掛牌 羅文嘉：政府100％善意推動兩岸健康交流
賴清德演說被中方批台獨 外交部嗆國台辦「再讀一遍」
2024/07/23 12:31

賴清德演說被中方批台獨 外交部嗆國台辦「再讀一遍」

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
中國快艇越界翻覆案 兩岸代表明可望簽署協議
2024/07/23 16:07

中國快艇越界翻覆案 兩岸代表明可望簽署協議
金廈泳渡與中國官員同場不同框 羅文嘉：兩岸和平不應那麼遠
2024/07/21 15:02

金廈泳渡與中國官員同場不同框 羅文嘉：兩岸和平不應那麼遠

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
金門談兩岸未對等開放觀光 羅文嘉要陳玉珍「給對岸發個文」
2024/07/21 23:36

金門談兩岸未對等開放觀光 羅文嘉要陳玉珍「給對岸發個文」
中國快艇案善後因颱風延期 國台辦：希望協商解決問題
2024/07/24 11:25

中國快艇案善後因颱風延期 國台辦：希望協商解決問題
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播