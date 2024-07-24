國台辦要求體現「一中原則九二共識」 海基會：不應設政治前提

海基會今日表示，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。 （資料照）

2024/07/24 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前公開呼籲，有「百分百善意」推動兩岸交流，到金門參加金廈泳渡公開賽，都是釋出善意，「如果始終得不到回應，也會累；累了，時機錯過了，就可惜了」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，「百分百的善意更需要百分百的行動」，關鍵是要堅持體現「一個中國原則的九二共識」；海基會對此表示，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。

朱鳳蓮表示，關鍵是要堅持體現「一個中國原則的九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。將繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

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朱鳳蓮說，中方先後宣布恢復接待台灣居民來中國團隊遊、宣布中國居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待，並出台政策文件推動建設「福建兩岸融合發展示範區」，「但遺憾的是，民進黨當局不僅未予善意回應，反而持續粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來中國交流，嚴重損害台灣民眾利益，不得人心」。

對此，海基會回應，我方一再呼籲，中方不應對兩岸交流設置任何政治前提。積極推動兩岸對等、雙向、健康有序的交流，是政府的一貫立場，兩岸應該進行更多的善意堆疊，建立正向的友善循環，讓彼此能夠務實互動、協商溝通，才能為兩岸人民謀求最大的福祉，也符合國際社會對台海地區維持和平穩定的期望。

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