竹縣工程弊案連環爆 綠營議員諷縣府「整組壞掉、積弊已久」

新竹地檢署偵檢察官23日指揮搜索新竹縣政府工務處辦公室等6處，並通知9人到案，據了解與下水道工程弊案有關。圖為下水道工程示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/07/24 21:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府繼竹北天坑弊案被起訴，今（24日）再爆縣府工務處林姓約聘人員涉嫌受賄案。民進黨新竹縣議員歐陽霆嘲諷，連最基層的約聘雇疑似都對下水道工程上下其手，竹縣府可以說早已是「整組壞掉」；同黨議員蔡蕥鍹質疑，工務處儘管人事更動卻不斷爆出弊案，顯見沈疴陋習「積弊已久」。

歐陽霆表示，在大新竹首長雙雙涉案被起訴後，新竹縣政府再傳貪污弊案，據了解此次檢調趁颱風來襲前搜索約談了9人，並且法官裁定2人羈押禁見，1人為廠商、1人為縣府工務處約聘。正所謂上樑不正下樑歪，從縣長到最基層的約聘都涉案，從公務機關對建商的「謙卑」態度來看，絲毫不會讓人感覺意外。

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歐陽霆接著批評，翻開近年新竹縣涉案的名單，大到縣長楊文科、前工務處長江良淵 ，今天連最基層的約聘雇疑似都對下水道工程上下其手，新竹縣政府可以說早已是整組壞掉！

蔡蕥鍹表示，近來竹北各處陸續施作2期第8標下水道工程，尤以縣治3期AI智慧公園附近居多，下水道科為此開過多次地方說明會。此次涉案的下水道科林姓承辦人員平時工作認真，下水道工程施作區域發生交管問題，下水道放流口發生塌陷現象，她要求林姓承辦人員協助，林男都會很快處理，配合度高。沒想到竟涉入弊案，令人錯愕！

蔡蕥鍹說，日前楊文科因天坑案遭檢方起訴，短短一星期竟又爆出工務處弊案，這些因職務收受不當利益的貪污舞弊行為，不僅嚴重損害公共利益，也傷害民眾與縣府的信任關係。天坑案後工務處長由江良淵改為陳盈州代理，現由戴志君接任，儘管人事更動卻不斷爆出弊案，顯見工務處沈疴陋習「積弊已久」，除重創縣府形象，也考驗楊文科之後的施政表現。

蔡蕥鍹強調，若收受廠商賄賂屬實，縣府政風處也難辭其咎。她將持續關注此事，加強監督相關局處的力道，確保公共資源的合理利用，希望未來此類案件不再發生，以維護民眾權益。

新竹縣政府繼竹北天坑弊案被起訴，今天再爆縣府工務處林姓約聘人員涉嫌受賄案。（記者廖雪茹攝）

新竹縣下水道工程傳出弊案，新竹地檢署昨天傳9人到案，工務處1名約聘人員和1名廠商准押禁見。 （新竹縣政府提供）

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