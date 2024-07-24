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颱風天猛批中市府 何欣純：大里行政中心說不蓋「決策從何而來」

立委何欣純（右）在纖維博物館批評，大里行政中心說不蓋「決策從何而來」。（讀者提供）

立委何欣純（右）在纖維博物館批評，大里行政中心說不蓋「決策從何而來」。（讀者提供）

2024/07/24 14:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里聯合行政中心由台中市長盧秀燕團隊決議公所與纖博館合署辦公，不蓋新廳舍，昨天引起民進黨、民眾黨議員齊炸鍋怒轟「太離譜了」，連自家國民黨轄區議員也不挺，民進黨立委何欣純今天加入戰局，怒嗆「市府說不蓋就不蓋，決策從何而來？」

台中市府表示，大里聯合行政中心規劃建造經費從7億倍增到16億元，一度計畫推BOT （民間興建營運後轉移）、廠商興趣缺缺，改設於大里公所目前在纖維博物館地點，停車方便，不過，相關規劃方案還沒和地方人士說明溝通。

大里區公所於2019年從大新街舊址搬到纖維工藝博物館3樓辦公，原計畫在第15期大里市地重劃區興建聯合行政中心，但據市府綜合討論及盧秀燕裁示，興建案作罷，改與纖維工藝博物館合署辦公。

舊址指示牌4年未更新，也引來民進黨市議員張芬郁、民眾黨市議員江和樹及國民黨市議員林碧秀等在地民代怒火。

外傳爭取民進黨台中市長參選提名的何欣純，今天加入戰局表示，無法接受市府這樣行政作為，要求說明決策到底從何而來。

何欣純說，早在2012年4月5日，當時副市長蕭家淇主持台中市政府召開研商大里區新行政中心辦公廳舍用地會議，會中決議新行政中心案與公園用地一公設保留地案合併辦理，2017年7月底內政部都市計畫委員會審定「變更大里都市計畫主要計畫」，同年9月底台中市都委會也審定整體開發。

何欣純表示，7年過去了，當初大里民眾期待舊市區都市再生、提供都市活動機能及再發展腹地構想一夕成為泡沫，「大里人能接受嗎」？

台中市民政局長吳世瑋說，原規劃15期市地重劃機關用地上興建大里聯合行政中心，但地方覺得蓋5層樓太低可惜，因造價從7億倍增到16億，民眾認為大里公所目前在纖維博物館地點適合，停車也很方便，相關方案還沒和地方溝通。

大里聯合行政中心（圖）不蓋新廳舍，引起各黨議員炸鍋怒轟「離譜」，民進黨立委何欣純也加入戰局。（資料照）

大里聯合行政中心（圖）不蓋新廳舍，引起各黨議員炸鍋怒轟「離譜」，民進黨立委何欣純也加入戰局。（資料照）

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