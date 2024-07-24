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凌濤：鄭文燦收押後「燦系」民代紛跳船 呂林投廢票抗議是真性情逆襲

桃園市議員呂林小鳳在中常委改選投廢票抗議新系，凌濤發文指出，這是呂林小鳳總召真性情的逆襲。（資料照）

桃園市議員呂林小鳳在中常委改選投廢票抗議新系，凌濤發文指出，這是呂林小鳳總召真性情的逆襲。（資料照）

2024/07/24 13:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨21日全代會舉行中常委改選，桃園市議員呂林小鳳因蓋自己手指印，導致新潮流掉1席中常委，23日傳出桃園市議會民進黨團群組有呂林小鳳PO文，提到不願桃園隊變棄子，不滿新系對「桃園隊」不尊重才投下廢票，但呂林小鳳昨解釋，這是支持者幫忙擬的內部文件，內容有些錯誤，不知為何原因流出；而國民黨市議員凌濤今（23）在臉書PO文指出，投廢票抗議新系，是呂林小鳳總召真性情的逆襲。

凌濤指出，呂林小鳳是八德在地邁入5連霸的資深議員，不是議題型人物，她的婆婆呂邱葉俗稱「八德媽祖婆」，鄭文燦還是八德縣議員時，呂林就是八德市民代表，而鄭文燦擔任市長時，呂林當總召，兩人有地緣、情感深厚交情，與其說呂林是燦系，其實是鄭要靠呂林。

凌濤指出，呂林自承有人跑票讓她吊車尾，新系無人給說法，再加上她為2024信賴台灣姐妹會桃園總會長，全力支持賴清德，卻換來鄭文燦被欺壓、新系跑票的下場，她盛怒蓋下廢票，對賴及新潮流表達高度不滿。

凌濤指出，即便鄭文燦身陷囹圄，樹倒猢猻散，新系冷眼旁觀，落井下石挖牆腳，呂林在中常委選舉中，甘冒大不諱蓋廢票，替鄭文燦吐了一口悶氣，而桃園其他綠營幹部竟然冷嘲熱諷稱「不生氣也難」，令人心寒搖頭。

凌濤指出，比起打著燦系名號參選議員的幾位「新人」，已不見蹤影、不敢發聲，有些甚至還退出群組對呂林表達不滿，呂林不投機的真性情令人動容，更值得受到桃園民進黨支持者的尊敬；而這些沒有風骨、沒有原則、高比例的投機份子，只會倚賴特定同溫層側翼網軍，難怪燦系「桃園隊」會倒莊。

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