三中全會為台胞分享「中國式現代化」機遇？ 宋國誠：蠢黨沒藥醫

中共三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣稱，該「決定」可以讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享「祖國大陸」發展進步成果。（翻攝直播）

2024/07/24 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會18日落幕，會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣稱，可以讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享「祖國大陸」發展進步成果。學者宋國誠批評，華而不實的承諾，完全是「蠢黨沒藥醫」，基本上是政治詐騙。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會表示，黨的20屆三中全會明確了在全面建設「社會主義現代化國家」征程上推進兩岸關係發展和「祖國統一大業」的目標任務，也為對台工作高質量發展帶來難得機遇，開闢廣闊空間，具有重大意義。

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朱鳳蓮指出，將全面貫徹三中全會精神，切實把全會精神轉化為推進對台工作的強大力量，完善對台工作機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

朱鳳蓮進一步說，將深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和黨中央對台工作決策部署，堅定維護一個中國原則和九二共識，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決粉碎台獨分裂行徑和外來干涉圖謀，堅定推進「祖國統一」進程。

中共官媒《新華社》問及，三中全會將為兩岸融合發展、台灣同胞共享中國式現代化提供哪些新的機遇？朱鳳蓮回應，三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，共提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革做出系統部署。

她聲稱，將讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享「祖國大陸」發展進步成果。拓寬兩岸交流合作領域和渠道，為台灣同胞特別是台灣青年來中國學習生活、就業創業等提供更多便利，推動在交流交往交融中，鑄牢「中華民族共同體」意識、守護中華民族共同家園。

對此，政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠受訪表示，發展機遇、優惠及福利在哪裡？中共都沒講清楚。這是不清不楚、華而不實的口頭承諾，如果真的有誠意，中共大可將「機遇」逐一條列，讓台灣民眾有明確目標可以依循。

宋國誠形容，就像「煮了一碗牛肉麵，客戶會問牛肉在哪裡？」光是端出一碗麵，稱之為牛肉麵，但完全看不到牛肉，就是沒有牛肉的牛肉麵。中共無非希望台商留在中國投資，但台商已經「用腳投票」大量撤出中國。

宋國誠指出，中共推出懲戒台獨22條，針對主張「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，最重可判死刑，或不接受中共統治的，都可被歸類為台獨。每個台商都領有中華民國身分證及護照，有被當成台獨的風險，又要台灣同胞參與「中國式現代化」，台商又不是笨蛋！

宋國誠質疑，台胞入境中國會被檢查手機，中共將台灣民眾當成間諜一樣對待，台商又何必自取其辱接受這種「羞辱性機遇」呢，這就是「蠢黨沒藥醫」，沒人會受騙上當。

他批評，中共想要誘拐人過去，搞這種「詐欺宣傳」，宣傳要動之以情、說之以理，中共是「動之虛情假意、說之以無道理」，這已不是宣傳，而是政治詐欺。所謂三中全會可為台胞提供發展機遇，基本上就是一種政治詐騙。

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