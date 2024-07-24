與賴清德確認眼神是「賴系」？ 陳亭妃：相信台南市長初選公平公正

陳亭妃今強調，她相信兼任民進黨主席的總統賴清德，一定會公平公正辦好黨內初選，「眼神就知道我是賴系了」。（資料照）

2024/07/24 12:46

〔記者陳政宇／台北報導〕布局參選台南市長的民進黨立委陳亭妃，被正國會除名後於全代會當選中常委，下一步動見觀瞻。陳亭妃今（24）日強調，她相信兼任民進黨主席的總統賴清德，一定會公平公正辦好黨內初選；至於是否向賴自稱是「賴系」，陳笑回，「眼神就知道我是賴系了」。

民進黨全代會改選黨內權力核心，10席中常委包括新潮流和英系各2席，正國會、綠色友誼連線、民主活水、蘇系和湧言會各1席，陳亭妃成功突圍拿下1席。其中，包括立委林俊憲、王定宇皆被視為有志於台南市長，煙硝味瀰漫。

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陳亭妃今接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，被詢及是否與正國會鬧翻。陳亭妃表示，沒有鬧翻啊，正國會之前做了這個決定（除名），但她從來沒有一句重話，只是表達台南在整個局勢當中，這席中常委是很重要的起跑點，如果不重要，林俊憲和王定宇為什麼都要選中常委？他們都是派系所推出來，且正國會有兩席的空間，一席由現任中常委陳茂松優先，第二席大家一起努力把餅做到最大。

周玉蔻提問，傳出正國會替「賴系」阻擋，陳亭妃淪為兩大派系合作下的犧牲品。陳亭妃說，她在正國會17年，期間有很多要去承受的，沒有人比她更了解台南，大家如今都在討論的中常委名單，有陳亭妃、林俊憲和王定宇，台南市長選舉提前開打，若自己沒在裡面，媒體標題受否就變成「陳亭妃沒機會了」？但她不針對自己不知道的事情做評論或回應。

至於台南市長是否參選到底？陳亭妃回應，「一定啊！我覺得選民給我的力量，我最大的依靠就是選民的力量」。陳強調，大家一直將中常委切割為親賴系或非賴系，但前總統蔡英文擔任黨主席時，大家也都是英系，一致支持國家和黨的政策，共同想法是如何讓台灣和民進黨更好；賴清德也會是同樣想法，2026要打一場勝仗，並延續到2028，大家都在同一條船上，無法區分你我。

周玉蔻又追問，當選中常委後，每週三都要參加中常會，是否到賴清德旁邊說自己是「賴系」？陳亭妃聞言後笑回，「不用，眼神就知道我是賴系了」。

不過，周玉蔻提到，據傳陳亭妃目前在台南市長民調領先對手約30%，未來要如何維持領先態勢，又是否擔心政治陰謀論。陳亭妃說，她在地方上的個性非常直接，很少跟複雜的人接觸，也不會有什麼複雜的事情，的確很多人這樣提醒，但她認為賴清德不會；賴清德於本屆立委初選時就禁止所有候選人懸掛與自己合影的看板，並強調會公平公正辦好所有初選，「我對賴清德有信心」，儘管很多人故意拿著賴的旗幟，這無可厚非，但要相信賴清德。

對於擔任民進黨秘書長的正國會要角林右昌，陳亭妃認為，黨基本上是公平公正，大家要相信民進黨這個招牌。

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