批藍營消費高雄氣爆案！黃彥毓：有膽去跟吳敦義說

民進黨高市議員黃彥毓。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/23 20:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄氣爆案二審出爐，國民黨高市議員陳麗娜要求市府為氣爆認錯道歉！民進黨高市議員黃彥毓痛批藍營，經過漫長10十年還是不放過氣爆，有蹭新聞的機會馬上見獵心喜，強調全案尚未定讞，且司法責任應是在30年前的吳敦義市長時代，嗆陳麗娜有膽就去罵吳敦義。

高市議員黃彥毓解釋，如果沒有陳菊市長時期、高雄市政府努力處理代位求償以及罹難重傷者和解，氣爆發生即將超過10年了，災民仍是拿不到民事賠償；如果陳麗娜議員真的關心災民權益，就應該支持讓災民以最快速度恢復正常生活。

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但是陳麗娜自氣爆到現在，「生雞蛋沒有，放雞屎一堆」，只是在旁邊攪局蹭花媽流量，現在蹭完換蹭陳其邁市長，只要民進黨在高雄執政的一天，陳麗娜就不會放過災民，這在大家眼裡看來真的非常冷血。

黃彥毓認為，藍營長期利用分化手段在經營地方，而非以民眾權益為優先考量，最可惡的是氣爆是高雄人的傷痛，每一次提及，都像在訴說高雄所必須背負的宿命，爾後的憾事更是花媽的承擔，去大力解決吳敦義時代的災難。

所以氣爆元凶到底是誰？高雄人曾給國民黨機會，但6年前國民黨是如何讓高雄人成為笑柄？黃彥毓向國民黨呼籲，正向的經營才是人民的期待，陳麗娜這種拉仇恨值的行為，只會讓民眾覺得國民黨沒有反省、不會進步，這樣過氣的行為跟政客，應該被時代淘汰！

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